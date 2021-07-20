USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Ekonomi
5 bin TL maaşla şoför arıyorlar! 'Başvuran yok'

5 bin TL maaşla şoför arıyorlar! 'Başvuran yok'

Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, 5 bin TL maaşla otobüs şoförü aradıklarını belirterek “Günlerdir ilan veriyoruz ne arayan var ne soran” dedi.

Ekonomi / 20 Temmuz 2021 Salı 11:31
5 bin TL maaşla şoför arıyorlar! 'Başvuran yok'

Antalya Otobüsçüler Odası, kent içi toplu ulaşımda istihdam edilmek üzere 50 ulaşım personeli arandığı yönünde ilan verdi.

Oda, 25 günlük mesai için aylık 5 bin TL maaş belirledi. İlan çıktıktan sonra birkaç kişinin kendilerine ulaştığını kaydeden Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, “5 bin TL maaş verdik kimse oralı olmadı. Nedenini biz de anlamadık. Açıkçası şaşkınız” diye konuştu.

'Her şeye rağmen çabamız devam ediyor”


Temmuz ayından itibaren başlayan normalleşmeyle birlikte gece 12.00'ye kadar toplu ulaşım seferlerinin sürdüğünü, bu nedenle şoför kadrosunu genişletmek istediklerini söyleyen Arslan, “Bu sayede hem Antalyalılara hem de şehre tatile gelenlere daha iyi hizmet vermeyi ve istihdama katkı koymayı istiyorduk. Her şeye rağmen çabamız devam ediyor” dedi.

Vardiyalar arttı


Yoğun dönemi atlatabilmeleri için daha fazla personel çalıştırmak zorunda olduklarını kaydeden Arslan, “Kapanma koşullarında otobüslerde birer şoför çalışırken şimdi 2 vardiyada 2 şoför çalışıyor. O nedenle mevcut kapasitemize ek olarak 50 şoför istihdam etmemiz gerekiyor. O yüzden sadece ilan değil, eşe dosta haber de verdik. Belki bu sayede çalışacak kişi bulabiliriz” diye konuştu.

Şehir dışında arıyoruz


Arslan, şöyle devam etti: “Pandemi koşulları mı yoksa turizm sezonuyla birlikte artan şoför ihtiyacımı bu sürecin yaşanmasına neden oldu bilmiyoruz. Tabii biz personel sayımızı artırmak zorundayız o yüzden şehir dışında da arayışlarımızı sürdüreceğiz.”


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı