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Grev kararı alan havalimanı çalışanları Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı!

Grev kararı alan havalimanı çalışanları Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı!

Fransa'nın başkenti Paris'te bazı prim ve ikramiyelerde kesintisi yapılmasını öngören yeni düzenleme nedeniyle grev kararı alan havalimanı çalışanları, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı. Yaklaşık 400 çalışan, 2E terminalini kapatırken, hava trafiğinde en az 1 saat aksama yaşandı. Yolcuların diğer terminallere yönlendirildiği, ancak bazılarının uçuşları kaçırdığı öğrenildi. Türkiye'de THY'yi hedef alan T24, Oda TV gibi bir takım çamur medyası, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracağı iddiasında bulunmuş, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise söz konusu haberler için "YALANDIR YALANDIR YALANDIR" diyerek kısa ve net konuşmuştu!

Dünya / 2 Temmuz 2021 Cuma 19:38
Grev kararı alan havalimanı çalışanları Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı!

Fransa'nın başkenti Paris'te bazı prim ve ikramiyelerde kesintisi yapılmasını öngören yeni düzenleme nedeniyle grev kararı alan havalimanı çalışanları, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı. Polis biber gazıyla müdahalede bulunurken, taraflar arasında arbede çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanının çalışanlarından oluşan Unsa, CGT ve CFE-CGC sendikalarının üyeleri, havalimanlarını işleten Paris Havalimanları (ADP) şirketinin bazı ikramiye ve primlerin kaldırılmasını içeren "iş sözleşmelerine uyum planının geri çekilmesi" çağrısında bulunarak 1-5 Temmuz arasında grev kararı aldı.

Bugün Charles de Gaulle Havalimanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 çalışan, 2E terminalini kapatırken, hava trafiğinde en az 1 saat aksama yaşandı.

Yolcuların diğer terminallere yönlendirildiği, ancak bazılarının uçuşları kaçırdığı öğrenildi. Unsa üyesi Luis Mendes, havalimanında yaptığı açıklamada, "Planı ve yaklaşık yüzde 20'ye varan kesintiyi reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Havacılık sektörünün korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğinin farkın olduğunu dile getiren Mendes, "Konjonktürel olarak gösterilen çabalara karşı hazırız, ancak yapısal ve daimi değişiklere değil" dedi.

HAVALİMANINDA ARBEDE

Fransız polisinden ise greve müdahale gecikmedi. Polis, protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandı. Havalimanında tansiyonun giderek artmasıyla iki taraf arasında arbede yaşandı. Yolcuların ve çocukların da gazdan etkilendiği belirtildi. Paris'in diğer havaalanı olan Orly'de de yaklaşık 250 kişi toplandı. Charles de Gaulle'e göre burada olumsuz bir durum yaşanmazken, az da olsa uçuşlarda aksama yaşandığı kaydedildi. Paris Havalimanları (ADP) şirketi, 2020'de gelirinin yüzde 80 oranında düştüğünü, işten çıkarmaları önlemek için böyle bir önlem alındığını savundu.

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