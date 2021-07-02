CHP'li Tunç Soyer'den skandal! 2 milyon 666 bin liralık kamu zararı...

CHP'nin İzmirlilerin parasının nasıl harcandığını gösteren bir skandal icraatı daha belgeleriyle birlikte ortaya çıktı. Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyetleriyle yaptığı incelemede bomba etkisi yaratacak bilgilere yer verildi.



Sayıştay denetçileri, 2018'de ihalesi yapılan ve 5 milyon 950 bin liraya İzmir merkezli Mavi Güvenlik Elektronik Ltd. şirketinin kazandığı 'İzmir Büyükşehir Belediyesi sahillerine ve üst geçitlere güvenlik kamerası yaptırılması' işiyle ilgili şok tespitlerde bulundu. Denetçiler sahada yaptığı incelemede büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü, denetim raporunda belirttiklerine göre, bedeli belediye tarafından firmaya ödenmiş bazı imalat kalemlerinin bir kısmının hiç yapılamadığı, bir kısmının ise sözleşmedeki şartlara aykırı olduğunu tespit ettiler.





EKSİKLİKLER TEK TEK SAYILDI



'ŞARTNAMEYE UYGUN' DENİLDİ

BUĞRA GÖKÇE DE ONAY VERMİŞ



KAMERALARIN HİÇBİRİ UYGUN DEĞİL

PASLANDI VE BOYALARI DÖKÜLDÜ



ŞİRKETİN REFERANSI

