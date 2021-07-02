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Arnavutluk'ta Türkiye'den İHA almak için ek bütçe onaylandı!

Arnavutluk'ta Türkiye'den İHA almak için ek bütçe onaylandı!

Arnavutluk Meclisi, hükümetin Türkiye'den insansız hava aracı (İHA) alımında kullanılmak üzere yaptığı bütçe değişikliği kararını onayladı.

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 00:14
Arnavutluk'ta Türkiye'den İHA almak için ek bütçe onaylandı!

Türk SİHA ve İHA'larının Dağlık Karabağ, Libya ve Türkiye'nin güney sınırlarında terör örgütlerine karşı gözetleme, keşif ve imha görevlerindeki başarısı dünyanın dikkatini çekti.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği insansız hava araçlarına sahip olmak, artık birçok ülkenin gündeminde.

O ülkelerden biri de Arnavutluk.

İHA'LAR İÇİN EK BÜTÇE ONAYLANDI

Türkiye'den İHA almak isteyen Arnavutluk yönetimi 8 milyon euroluk ek bütçeyi oyladı.

8 milyon eurodan fazla ek bütçenin onayı için 82 milletvekili "evet", 9 milletvekili "hayır" oyu kullanırken 4 milletvekili "çekimser" kaldı.

Normatif yasa olarak bilinen bütçe değişikliği kararını Arnavutluk hükümeti 22 Haziran'da onaylamış, karar Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.

Buna göre, "Türkiye ile yapılan anlaşma ve toprak kontrolü ile ulusal güvenliği artırmaya yönelik tedbirler kapsamında" Arnavutluk Savunma Bakanlığının İHA alımına yönelik öncelikli projesine 8 milyon avro üzerinde ek bütçe ayrıldı.

TÜRKİYE ZİYARETİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama haziran başında bazı kabine üyeleriyle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, Türk şirketleriyle yaptıkları görüşmelerde süper akıllı insansız hava araçlarıyla ülke topraklarının kontrol sistemi hakkında konuştuklarını kaydetmişti.

Rama, İHA'larla yollar, kıyı şeridi, tarım arazileri, ormanlar ve kamu düzeniyle ilgili gerçek zamanlı veri üretmeyi amaçladıklarını ifade etmişti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Bledi Çuçi de haziranda Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında "Baykar Defense" şirketini ziyaret etmiş, "bu cihazların Arnavutluk'ta sivil ve kentsel kontrol ile toprakların korunması amacıyla kullanma olasılığı" hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını aktarmıştı.

Meclis oturumunda ayrıca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı kampanyasını desteklemek üzere 8 milyon avronun üzerinde ek bütçe daha onaylandı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre şimdiye kadar toplamda 968 bin 34 aşı yapılırken, 403 bin 504 kişinin her iki dozu da aldığı kaydedildi.

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