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Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi dikkat çeken paylaşım!

Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yarınki kritik KKTC ziyareti öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Zaman iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı’’ ifadelerini kullandı.

Siyaset / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:04
Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altun, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin on yıllardır kalıcı barış için Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın iş birliği içinde çalıştığını ve  zamanın iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı olduğunu vurguladı. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle adayı ziyaret edeceğini kaydetti.

Altun, paylaşımında, 'Türkiye ve Kıbrıs Türkleri, kalıcı barışı desteklemek için on yıllardır BM ile yakın iş birliği içinde çalıştılar. Zaman, iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı.' ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, ayrıca 'Geçmişten Bugüne Kıbrıs Sorunu: İki Devletli Çözüm' başlıklı videoyu da paylaştı.

Altun'dan Kktc AçıklamasıKıbrıs'ta Iki Devletli ÇözümTürkiye Kıbrıs Ilişkisi


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