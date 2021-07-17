USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Siyaset
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesinde Rumlardan alçak iftira: Türkler uyarı ateşi açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesinde Rumlardan alçak iftira: Türkler uyarı ateşi açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın bu ziyareti öncesinde Rumlar, ortalığı kızıştırmak için her yolu deniyor. KKTC sahil güvenlik gemileri Güzelyurt açıklarında Türk sularını ihlal eden bir Rum karakol teknesini uzaklaştırdı. Rumlar ise "Türkler uyarı ateşi açtı" diyerek hem iftirada bulundu hem de Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi gerilim artırmayı hedefliyor.

Siyaset / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesinde Rumlardan alçak iftira: Türkler uyarı ateşi açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Salı günü KKTC'de olacak. Erdoğan Kuzey Kıbırs Türk Cumhuriyeti'nde bir müjde de verecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rumlar ise provokasyon peşinde.


"TÜRKLER UYARI ATEŞİ AÇTI" YALANI


Kıbrıs Rum Savunma Bakanlığı, "Türk gemileri 4 kez uyarı ateşi açtı" iddiasında bulunurken KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GGK), ateş açıldığı iddialarına, "Her zamanki yalan senaryo" cevabı verdi.


MÜLTECİ TEKNESİ İHBARI


GGK'dan yapılan açıklamaya göre, Rum sınırı yakınındaki Güzelyurt açıklarında yasadışı mülteci teknesi ihbarı alan iki sahil güvenlik gemisi dün sabaha karşı 03.30 sıralarında Türk karasularına giren bir tekneyi takibe başladı. Türk gemilerini gören gemi, KKTC sınırı yakınındaki Rumların Pirgo köyü balıkçı barınağına kaçtı.

OLMAYAN BİR OLAYIN SENARYOYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ


Komutanlık açıklamasında, "Bu faaliyet sırasında Türk gemileri kendi karasularından çıkmamış herhangi bir ateş de açmamıştır. Bu haber, her zaman olduğu gibi Rum tarafınca olmayan bir olayın, senaryoya dönüştürülmesidir. Propaganda maksatlı bir haber olarak hafızalarda yer alacaktır" denildi.

ERDOĞAN ÖNCESİ PROVOKASYON



Rumların 'ateş açtılar' iddiası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'ye yapacağı ziyaret öncesine denk geldi. Rumlar, KKTC'de Kıbrıs'la ilgili önemli açıklamalar yapması beklenen Erdoğan'ın ziyaretinde bir dizi protesto eylemi planlıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada "Pazartesi günü KKTC'ye ziyaretimiz var. Birinci gün KKTC parlamentoda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada vermek istiyorum. Salı günü yine KKTC'de malum her yıl yaptığımız törenleriniz var. Merasimlerimizde gerek adaya gerekse tüm dünyaya mesajlarımız olacak." ifadelerini kullanmıştı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı