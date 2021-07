Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesinde Rumlardan alçak iftira: Türkler uyarı ateşi açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Salı günü KKTC'de olacak. Erdoğan Kuzey Kıbırs Türk Cumhuriyeti'nde bir müjde de verecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rumlar ise provokasyon peşinde.





Kıbrıs Rum Savunma Bakanlığı, "Türk gemileri 4 kez uyarı ateşi açtı" iddiasında bulunurken KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GGK), ateş açıldığı iddialarına, "Her zamanki yalan senaryo" cevabı verdi.GGK'dan yapılan açıklamaya göre, Rum sınırı yakınındaki Güzelyurt açıklarında yasadışı mülteci teknesi ihbarı alan iki sahil güvenlik gemisi dün sabaha karşı 03.30 sıralarında Türk karasularına giren bir tekneyi takibe başladı. Türk gemilerini gören gemi, KKTC sınırı yakınındaki Rumların Pirgo köyü balıkçı barınağına kaçtı.Komutanlık açıklamasında, "Bu faaliyet sırasında Türk gemileri kendi karasularından çıkmamış herhangi bir ateş de açmamıştır. Bu haber, her zaman olduğu gibi Rum tarafınca olmayan bir olayın, senaryoya dönüştürülmesidir. Propaganda maksatlı bir haber olarak hafızalarda yer alacaktır" denildi.Rumların 'ateş açtılar' iddiası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'ye yapacağı ziyaret öncesine denk geldi. Rumlar, KKTC'de Kıbrıs'la ilgili önemli açıklamalar yapması beklenen Erdoğan'ın ziyaretinde bir dizi protesto eylemi planlıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada "Pazartesi günü KKTC'ye ziyaretimiz var. Birinci gün KKTC parlamentoda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada vermek istiyorum. Salı günü yine KKTC'de malum her yıl yaptığımız törenleriniz var. Merasimlerimizde gerek adaya gerekse tüm dünyaya mesajlarımız olacak." ifadelerini kullanmıştı.