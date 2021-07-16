SMS İle Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? SMS ile Kredi Veren Bankalar Herkese Kredi Dönemi Başladı!

Cep telefonuyla kredi alma dönemi başladı! Birbirinden farklı bankaların katıldığı sms ile kredi döneminde büyük bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar artık bankaya gitmeden sms ile kredi başvurusu gerçekleştirebilecek! Peki, sms ile kredi başvurusu nasıl yapılır? Hangi bankalar sms ile kredi veriyor?





SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?



SMS ile Kredi Veren Bankalar Hangileridir?



Akbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?



Aktif Bank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?



Ziraat Bankası SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?



Vakıfbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?



Finansbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?



Günümüzde pek çok insan farklı sebeplerden kaynaklı kredi ihtiyacı duymaktadır. Kredi alma süreçlerinin uzunluğu ise bu sürecin sıkıntılı bir sürece evrilmesini sağlıyor. Kısa süre içerisinde sıkıntıları ortadan kaldırmak için en kısa yoldan kredi nasıl alınır? Sorusunun cevabını pek çok kişi merak ediyor. Peki,SMS ile kredi döneminin başlamasıyla birlikte sms ile kredi başvurularının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Evden çıkmadan kredi başvurusu yapmak için ilk olarak cep telefonunuzun mesaj kısmına girmelisiniz. Mesajlar kısmına gerekli bilgileri yazmanızın ardından bankaya mesaj yollamanız gerekmektedir. Bu aşama sonrasında banka çalışanları sizlerden gelen bilgilerin kontrolünü gerçekleştirerek talebinizi incelemeye almaktadır. Tüketiciye en kısa sürede dönmeyi hedefleyen çalışanlar kediniz onaylandığında sizlere geri bildirim gerçekleştirmektedir. Kredinizin onay alması durumunda belgeleri tamamlamak için bankayı ziyaret etmeniz gerekmektedir. Peki,SMS ile kredi almak isteyen kişiler sms ile kredi veren bankalar yardımıyla kredi işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Yayınlanan bilgiler doğrultusunda sms ile kredi veren bankalar;• Vakıfbank• Finansbank• Aktif Bank• Akbank• Ziraat BankasıSMS ile müracaat edilerek kredi alınabilecek bankalar arasında yer almaktadır.Akbank, SMS ile kredi başvurusu için ilk 'KREDİ' yazıp bir boşluk bırakarak, 'Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'girmeli,'4425' adresine kısa mesaj yollamanız gerekmektedir . Akbanksorusunu soran kişiler bu şekilde kısa süre içerisinde kredi başvurusu gerçekleştirebilmektedir.Aktif Bank'ta SMS ile kredi veren bankalar arasında yer almaktadır. Aktif Bank sms ile kredi başvurusu yapmak için KREDİ' yazıp bir boşluk attıktan sonra 'T.C. Kimlik Numarası' girip '3050' adresine sms yollamanız gerekmektedir.Ziraat Bankası SMS ile kredi başvurusu yapmak için ‘TUKETİCİ' yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C Kimlik numarası girilmelidir. Ardından SMS 4747 numarasına kısa mesaj halinde yollanmalıdır. Ziraat bankası sms ile kredi başvurusu bu şekilde saniyeler içerisinde gerçekleştirilmektedir.Vakıfbank'ın da SMS ile kredi başvurusu gerçekleştiren bankalar arasında yer aldığı biliniyor. Vakıfbank SMS ile kredi başvurusu için yalnızca 'KREDI' yazarak boşluk bıraktıktan sonra 'Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası' yazılmalı ve ardından '5724' numarasına SMS gönderilmelidir.sorusunu soran vatandaşlara bu Vakıfbank bu şekilde açıklama gerçekleştirmektedir.Finansbank'tan SMS ile kredi almak isteyen vatandaşlar 'Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası' yazarak, '5030' numarasına SMS göndermelidir.dakikalar içerisinde bu şekilde gerçekleştirilmektedir.SMS ile kredi başvurusu alan bankalar bu şekildedir. Bu yöntemlerle dakikalar içerisindemümkündür.