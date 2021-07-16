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Haiti Cumhurbaşkanı'nın suikastı sonrası Joe Biden'dan flaş açıklama! ABD bölgeye asker mi gönderiyor?

Haiti Cumhurbaşkanı'nın suikastı sonrası Joe Biden'dan flaş açıklama! ABD bölgeye asker mi gönderiyor?

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikastı dünya gündemine oturmuştu. Dünyayı sarsan suikastın ardından Joe Biden'dan açıklama geldi.

Dünya / 16 Temmuz 2021 Cuma 10:31
Haiti Cumhurbaşkanı'nın suikastı sonrası Joe Biden'dan flaş açıklama! ABD bölgeye asker mi gönderiyor?

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin sukiastının ardından gözler Joe Biden'dan açıklamasına çevrilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, bir basın açıklaması yaparak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Biden, yaptığı açıklamada, Amerikan deniz piyadelerini Port-au-Prince'deki ABD Büyükelçiliği'ne gönderme kararının, buradaki personelin güvende olup olmadığı ve her şeyin yolunda gidip gitmediğinden emin olmak için alındığını belirtti.

ABD Başkanı, 'Ancak şu anda Amerikan kuvvetlerini Haiti'ye gönderme fikri gündemde değil' ifadelerini kullandı.

Washington'a Haiti'ye asker göndermesi yönündeki talep, 9 Temmuz'da ülkenin geçici Başbakanı Claude Joseph tarafından iletilmişti.

Bununla birlikte ABD, Moise suikastının soruşturulmasına yardımcı olmak için FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan birkaç yetkiliyi göndermiş ve ayrıca Haiti Ulusal Polisi'ne (PNH) 5 milyon dolarlık ek fon tahsis etmişti.

Öte yandan dün Moise suikastı ile ilgili gözaltına alınan Kolombiyalı askerlerden bazılarının ABD'de eğitim gördüğü belirlenmiş; ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Kenneth Hoffman, 'Eğitim veri tabanlarımızı incelediğimizde, Moise suikastı soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alınan bazı Kolombiyalı kişilerin, Kolombiya Silahlı Kuvvetleri'nin aktif üyesi olarak görev yaparken, ABD askeri eğitim ve öğretim programlarına katıldığını tespit ettik' açıklamasını yapmıştı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel MoiseJovenel Moise'nin SukiastıHaiti Devlet Başkanı


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