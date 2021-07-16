500 TL bayram harçlığı var mı? Sorusu sosyal medyada yayılan haberlerin ardından merak konusu oldu. E-Devlet Açık Kapı bayram harçlığı haberleri sosyal medyada gündem haline geldi. “Devlet 500 TL bayram harçlığı veriyor mu?” haberlerinin ardından vatandaşlar sorunun yanıtını merak etti. Ortaya atılan iddialar sonrası konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki 500 TL bayram harçlığı var mı? Devlet 500 TL bayram harçlığı veriyor mu? Bayram harçlığı başvurusu nereden yapılır? Sizler için 500 TL bayram harçlığı iddialarına ilişkin soruları yanıtladık.





500 TL Bayram Harçlığı Var Mı?



İçişleri Bakanlığı'ndan Bayram Harçlığı Açıklaması:



Devlet Bayram Harçlığı Veriyor Mu?



500 TL bayram harçlığı var mı sorularının ardından gözler bakanlığa dönmüştü. E-Devlet üzerinden verileceği söylenen 500 TL bayram harçlığı kimlere verilecek sorusu gündem olmuştu. Bayram harçlığına dair iddialara İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yanıt geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada iddiaların gerçek olmadığı ve bakanlığın e-devlet üzerinden bayram harçlığı göndermesinin mümkün olmadığı ifadeleri kullanıldı.Bakanlığın yaptığı açıklamada “Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir. Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.” İfadeleri kullanıldı.Sosyal medyada yayılan “500 TL bayram harçlığı” haberlerinin ardından ihtiyaç sahipleri “Devlet Bayram Harçlığı Veriyor Mu?” sorusunun yanıtını aradı. Ancak şuan için devlet tarafından hiç kimseye bayram harçlığı verilmiyor. İddialara olumsuz yanıt veren bakanlık e-Devlet üzerinden bayram harçlığı verilmediğini duyurdu.vesorularının yanıtı resmi açıklamalara göre böyle ifade edilmiştir.