Celp yerlerinin açıklanma tarihi, askerlik başvurusu yapan herkes tarafından merak ediliyor. Vatani görevini yerine getirmek isteyen kişiler askerlik yerlerini araştırıyor. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri Temmuz ayında açıklanacak mı? Sizler için askerlerin yerlerinin açıklanma tarihini yazdık.





ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar er statüsünde askere sevk edilecek.Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyenler 16 Temmuz tarihinde e-Devlet üzerinden bilgilere ulaşabilir. Bireysel e-Devlet şifreleriyle Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilir. Askerlik sorgulama işlemi, E-Devlet’e girildiğinde arama kısmına yazarak bulunabilir.? sorularının cevapları bu şekildedir.