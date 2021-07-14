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Kurban Ne Zaman Kesilir? Kurban Kesim Vakti Nedir? Kurban Ne Zamana Kadar Kesilebilir?

Kurban Ne Zaman Kesilir? Kurban Kesim Vakti Nedir? Kurban Ne Zamana Kadar Kesilebilir?

Kurban kesmek İslam dini için önemli bir ibadettir. Kurban Bayramı’nda yapılan kurban kesme ibadeti belli bir vakit içerisinde kesilmelidir. Peki kurban ne zaman kesilir? Kurban kesim vakti nedir? Kurban ne zamana kadar kesilebilir? İşte kurban kesim vakti…

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:45
Kurban Ne Zaman Kesilir? Kurban Kesim Vakti Nedir? Kurban Ne Zamana Kadar Kesilebilir?

Kurban kesim saati, en az kurban kesimi kadar önemlidir. Çünkü kurban kesmenin ibadet olabilmesi için dinen uygun görülen vakit aralığında yapılması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesim zamanı ile ilgili önemli hususları açıklamıştı. Buna göre kurban kesim vakti nedir? Kurban ne zaman kesilir? Kurban ne zamana kadar kesilebilir? Soruları yanıt bulmuştu. Sizler için kurban kesim saatini ve kurbanın hangi aralıkta kesilmesi gerektiğini yazdık.

Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter?


Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.





Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?


Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

-Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

-Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

-Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
-Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Kurban kesim saati Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bu şekilde belirtilmiştir.

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