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Yaşam
İnternetin gözdesi oldu! Türkiye'nin ilk çift yüzlü kedisi!

İnternetin gözdesi oldu! Türkiye'nin ilk çift yüzlü kedisi!

Mersin'in Gülnar ilçesinde çift yüzlü “Antikor” isimli yavru kedi internetin yeni gözdesi oldu. Kimera cinsi 2 aylık kedinin, nadir görülen bir genetik mutasyondan dolayı yüzünün yarısı siyah diğer yarısı sarı renkte doğdu. Antikor'u görenler cep telefonuna sarıldı.

Yaşam / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:36
İnternetin gözdesi oldu! Türkiye'nin ilk çift yüzlü kedisi!

Büyükeceli Mahallesi'ndeki kedinin sahibi Namık Kemal Biçer yaptığı araştırmada, İspanya, İtalya ve Amerika'da kimera kedisinden birer tane olduğunu, bu kedilerin 1 milyon 200 bin fanı bulunduğunu belirterek, “Bunun adı 'Antikor' annesinin adı ise 'Pofidik', geçen kış annesini bir tatilci bırakıp gitmiş, ben de annesine sahip çıktım. Doğum sırasında annesine bir özel otel odası ayarladım. 5 yavru doğurdu. Bir tanesini kaybettik. Üç yavrusu büyüdü. Yavrular 1 kiloya geldiklerinde bu kedimiz daha 250 gramdı. Annesi bunu emzirmedi. Doğal olarak yedirdim. Aşılarını yaptırdım. Bu kediyi internette paylaşınca bu hemen arayanlar oldu.'

'Bunun kimera kedisi olduğunu mitolojide 'iki surat' olarak geçtiğini ve bu olayın 100 milyonda bir olduğunu öğrendim. Kimera veya kimerizm genetik olarak 100 milyonda bir rastlanan farklı iki tür hücreden meydana gelen canlılara denir. Anne karnında ikiz dünyaya gelmesi gerekirken ikiz döllenmiş yumurta ya da embriyolar anne karnında birleşip tek bir fetüs haline gelirse buna kimer deniyor. Yani ben öyle şanslıyım ki şu an kedim 100 milyonda bir olan kimer kedisi doğurdu. Adını da 'Antikor' koydum. Sosyal medyada paylaşınca bana kedimi çok büyük rakamlara satmamı istediler. Ama ben kedimi satmayacağım. Antikor'la yaşamaya devam edeceğim” dedi.

İkİ Yüzlü KedİMersİn Gülnarİkİ Suratli Kedİ


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