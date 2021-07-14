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Fransa'dan DEAŞ'a 13 milyon euro'luk skandal destek!

Fransa'dan DEAŞ'a 13 milyon euro'luk skandal destek!

Avrupa ülkeleri terör örgütlerini desteklemeye devam ediyor. Son olarak bir Fransız şirketinin hükümetin bilgisi dahilinde DEAŞ ile 13 milyon euro'luk anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Dünya / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:59
Fransa'dan DEAŞ'a 13 milyon euro'luk skandal destek!

Terör örgütlerine kucak açan Avrupa ülkelerinden skandal haberler gelmeye devam ediyor. Fransız bir çimento şirketi Suriye'de faatliyet gösterebilmek için DEAŞ ile anlaşma yaparak 13 milyon euro ödeme yaptı. 

DAEŞ'A HARAÇ


Liberation gazetesinin özel haberine göre, Fransız istihbarat servisine ait Ağustos 2014 tarihli gizli notta, Lafarge'ın Suriye'de faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ ile anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Fabrikayı ele geçiren DEAŞ'ın Lafarge'a ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve kontrolündeki bölgelerde ulaşım izni verdiği yer alan notta, bu iznin arkasında bir anlaşma olduğu ifade ediliyor.


ÜCRET KARŞILIĞINDA İZİN


Notta, iznin belli bir ücret karşılığı alındığı kaydediliyor.

Haberde, anlaşma tarihinde Lafarge'ın Suriye'nin kuzeyindeki Celebiye'de bulunan çimento fabrikasının kontrolünü halen elinde tuttuğu, terör örgütünün fabrikayı 2014 Eylül ayında ele geçirdiği belirtildi.

SORUŞTURMA AÇILDI


Söz konusu notun, Lafarge'ın DEAŞ'a haraç vermesine ilişkin hakkında açılan "terör örgütüne finansman sağladığı", "ambargoyu ihlal ettiği" ve "işçilerinin hayatını tehlikeye attığı" soruşturmalarını yürüten sorgu yargıçlarına iletildiği vurgulandı.

Paris Temyiz Mahkemesinin Lafarge'a 15 Temmuz'da söz konusu soruşturmalara ilişkin nihai suçlamaları yöneltmesi bekleniyor.

13 MİLYON AVRO VERDİLER


Lafarge, 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için aralarında DEAŞ'ın da bulunduğu terör örgütlerine 13 milyon avro haraç ödemekle suçlanıyor.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın yönetim kurulu başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı. 


Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Fransa'dan Deaş'a DestekFransız Şirketten Deaş AnlaşmasıAvrupa'dan Terör Örgütüne Finansman


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