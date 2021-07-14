Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti öncesi Avrupa'yı panik sardı!

Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyarete kilitlendi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan başta olmak üzere Batı ülkeleri Başkan Erdoğan'ın burada vereceği mesajları merakla bekliyor.



Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara'nın Güney Kıbrıs'a ait olduğunu ileri sürdüğü bölgede yeni bir sismik araştırma planladığını söyledi. Haberde, Türk sondaj gemilerinin önümüzdeki aylarda Doğu Akdeniz'e açılacağı belirtildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Avrupa'yı kaygılandıran 4 başlığı şöyle listeledi:





İKİ DEVLET VURGUSU

Başkan Erdoğan, her fırsatta Kıbrıs'ta iki devletli çözüme dikkat çekti. BBC de Erdoğan'ın bu mesajına değindi. Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs Türk yönetiminin tanınmasını sağlamak için süreç başlatacağını söyledi.

DOĞALGAZ REZERVİ



Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarında doğalgaz araması, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanı sıra Avrupa Birliği'ni de tedirgin etti. BBC ise Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı konuşmada doğalgaz rezervi müjdesi verebileceğini söyledi.





MARAŞ'IN STATÜSÜ

SİHA ÜSSÜ

HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ

Başkan Erdoğan, 15 Kasım 2020'de yaptığı ziyarette 1974'den bu yana kapalı olan Maraş'ı kullanıma açtı. BBC, 20 Temmuz'da yapacağı ziyarette Erdoğan'ın Maraş açılımını daha da ileriye götürecek adımları atacağını vurguladı.AB'yi en çok korkutan ise bu iddiaydı... Buna göre Türkiye, Geçitkale'de kalıcı askeri SİHA üsleri kurmak için çalışma başlattı. Bu durum, Akdeniz'de büyük hayalleri olan Yunanistan, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde panik yarattı.Başkan Erdoğan, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada Avrupa'ya Doğu Akdeniz mesajı göndermişti. 'Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmalarımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz ve devamlı doğalgazın sinyalleri geldi' demişti.