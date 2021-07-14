Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti öncesi Avrupa'yı panik sardı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC'ye yapacağı ziyaret şimdiden merak konusu oldu. Avrupa ülkelerini paniğe sokan bu ziyaret kapsamındaki iddialardan biri ise Türkiye'nin adanın kuzeyine SİHA üssü kurması...
Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyarete kilitlendi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan başta olmak üzere Batı ülkeleri Başkan Erdoğan'ın burada vereceği mesajları merakla bekliyor.
Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara'nın Güney Kıbrıs'a ait olduğunu ileri sürdüğü bölgede yeni bir sismik araştırma planladığını söyledi. Haberde, Türk sondaj gemilerinin önümüzdeki aylarda Doğu Akdeniz'e açılacağı belirtildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Avrupa'yı kaygılandıran 4 başlığı şöyle listeledi:
Başkan Erdoğan, her fırsatta Kıbrıs'ta iki devletli çözüme dikkat çekti. BBC de Erdoğan'ın bu mesajına değindi. Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs Türk yönetiminin tanınmasını sağlamak için süreç başlatacağını söyledi.
Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarında doğalgaz araması, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanı sıra Avrupa Birliği'ni de tedirgin etti. BBC ise Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı konuşmada doğalgaz rezervi müjdesi verebileceğini söyledi.