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Yaz Okulu Yüz Yüze mi Olacak? Üniversitelerde Yaz Okulu Nasıl Olacak? YÖK'ten Son Dakika Değişikliği!

Yaz Okulu Yüz Yüze mi Olacak? Üniversitelerde Yaz Okulu Nasıl Olacak? YÖK'ten Son Dakika Değişikliği!

Üniversitelerde 2020-2021 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından yaz okulu gündeme geldi. Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği sorulardan birisi olan yaz okulu yüz yüze mi olacak? sorusuna YÖK’ten cevap gecikmedi! Peki, yaz okulu yüz yüze mi olacak? Üniversitelerde yaz okulu nasıl olacak? İşte Üniversite yaz okulu takvimi…

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 15:07
Yaz Okulu Yüz Yüze mi Olacak? Üniversitelerde Yaz Okulu Nasıl Olacak? YÖK'ten Son Dakika Değişikliği!

Üniversite öğrencileri 2020-2021 eğitim öğretim dönemini tamamladı! Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim dönemine geçerken üniversitelerde yaz okulu konusu gündeme geldi. Peki, milyonlarca üniversite öğrencisinin merak ettiği üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi olacak? Üniversitelerde yaz okulu ne zaman başlayacak?

Yaz Okulu Yüz Yüze mi Olacak?


Öğrencilerden gelen yaz okulu yüz yüze mi olacak sorusunun üzerine YÖK'ten açıklama gecikmedi. Milyonlarca öğrencinin eğitim öğretimdeki kaderini belirleyecek olan açıklama gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitelerde yaz okullarının bu yıl online olarak yapılacak duyurusunun ardından karar resmiyet kazandı. Bu yaz döneminde 2021 yaz okulu online gerçekleştirilirken gelecek yıl ise yüz yüze eğitimin yapılacağı açıklandı. Peki, üniversitelerde yaz okulu nasıl olacak?

Üniversitelerde Yaz Okulu Nasıl Olacak?


YÖK'ün gerçekleştirdiği Yaz Öğretimi Eğitimleri açıklamasında üniversitelerde yaz okullarında yapılacak olan eğitimin uzaktan gerçekleştirilemeyeceği yazarken bu yıla mahsus olmak üzere yaz okullarında uzaktan eğitim gerçekleştirileceği belirtildi.



2021 yaz okulu yüz yüze mi olacak? sorusu ve daha fazlası YÖK'ün gerçekleştirdiği açıklama doğrultusunda bu şekilde resmiyet kazanmıştır.

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