Yaz Okulu Yüz Yüze mi Olacak? Üniversitelerde Yaz Okulu Nasıl Olacak? YÖK'ten Son Dakika Değişikliği!

Üniversitelerde 2020-2021 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından yaz okulu gündeme geldi. Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği sorulardan birisi olan yaz okulu yüz yüze mi olacak? sorusuna YÖK’ten cevap gecikmedi! Peki, yaz okulu yüz yüze mi olacak? Üniversitelerde yaz okulu nasıl olacak? İşte Üniversite yaz okulu takvimi…
Üniversite öğrencileri 2020-2021 eğitim öğretim dönemini tamamladı! Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim dönemine geçerken üniversitelerde yaz okulu konusu gündeme geldi. Peki, milyonlarca üniversite öğrencisinin merak ettiği üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi olacak? Üniversitelerde yaz okulu ne zaman başlayacak?