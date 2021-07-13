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Müsilaja doğal yöntem! Bitirmek için 7 tane kurulacak!

Müsilaja doğal yöntem! Bitirmek için 7 tane kurulacak!

Son günlerde Marmara Deniz'inin kabusu olan müsilaj(deniz salyası) için çözüm arayışları devam ediyor. Atılacak yeni adımlardan biri de Yalova'da sudaki organik atıkları yiyen midyeler yetiştirmek olacak. Bunun için 7 tesis kurulacak. İşte müsilajda son durum...

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 10:26
Müsilaja doğal yöntem! Bitirmek için 7 tane kurulacak!

Marmara Denizi'ni saran müsilaj(deniz salyası) kabusu için mücadele devam ediyor. Denizdeki oksijen oranının artırılması için çalışmalar yütülmüş ve yüzeydeki müsilajın çopu temizlenmişti. Bu kapsamda atılacak yeni bir adım iise Çınarcık ve Armutlu'ya, sudaki organik atık ve planktonlarla beslenen Akdeniz midyesinin yetiştirileceği 7 tesis kurmak. 

Projeleri onaylanan 4 çiftliğin kurulumu tamamlanma aşamasına getirildi, diğerlerinin ise yılsonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Maliyeti yaklaşık 54 milyon lira olan 7 çiftliğin, 3 sene sonra üretime başlamasıyla yıllık yaklaşık 126 milyon lira ciro elde edilmesi bekleniyor.

Ayrıca, tesislerde görevlendirilecek 100 kişi dahil dolaylı istihdamla 1000 kişinin bu işten para kazanması hedefleniyor. 7 çiftlik projesi hayata geçtiğinde yılda 8 bin 900 ton midye üretilecek. Midyenin faydaları şöyle:

Yaklaşık 600 dekar alanda doğal resif de oluşacak ve böylelikle canlıların üremesi içinde uygun ortamlar sağlanacak. Midye çiftliklerinde kesinlikle dışarıdan bir besleme yapılmıyor.

Doğal ortamda bulunan organik atıkları ve küçük canlıları tüketerek besleniyor. Midye çiftlikleri ciddi manada Marmara Denizi'nde bir filtre görevi görecek ve müsilajla mücadelede de etkin bir rol alacak.

Şu anki pazar payı düşünüldüğünde 7 midye çiftliğinin il ekonomisine yıllık 100-150 milyon lira katkısı olacak. Midye, özellikle Baltık Denizi'nde çevreyi tamir eden bir ürün olarak kullanılıyor.

Bulunduğu ortamı, zemini düzene sokuyor ve bunun yanında tüketilebilir hale geliyor. Yalova için 4-5 yıl sonra midye anlamında çok daha farklı şeyler kullanabilecek.


Marmara DeniziAkdeniz MidyesiMüsilajda Son DurumMarmara Denizi'ndeki Müsilaj


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