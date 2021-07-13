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Fetullah Gülen'den skandal yalanlar! 'Ölüyü dirilticekler'

Fetullah Gülen'den skandal yalanlar! 'Ölüyü dirilticekler'

Amerika'nın kucak açtığı Fetullah Gülen, örgütte kopuşlar başayınca çareyi yeni yalanlar üretmekte buldu. Gülen'in gelecekte doktorların ölüleri diriltebileceğini söylediği öğrenildi.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 14:33
Fetullah Gülen'den skandal yalanlar! 'Ölüyü dirilticekler'

Uzun yıllardır Amerika'da saklanan, hain darbe girişimine imza atan Fetullah Gülen, örgütünde kopmalar başlayınca çaresiz kaldı. Örgüt üyelerini kendine bağlamak isteyen Gülen türlü türlü yalanlar ortaya atmaya başladı. 

ABD'nin maşalığını yapan CIA beslemesi Gülen iyice sapkınlaşarak yüce ALLAH tarafından sadece bazı peygamberlere mucize olarak bahşedilen 'ölünün diriltilmesi'nin gelecekte doktorlar eliyle yapılabileceği safsatasını ortaya attı.

En temel İslami ilkeleri dahi yok sayarak küfür niteliğinde sözler sarfeden Gülen, bunun yanında insan eliyle de canlı yaratılabileceği hezeyanında bulundu.

FETÖ'nün yargı ayağını organize eden yazılarıyla bilinen ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurtdışına kaçan hortumcu Akın İpek'in işçisi Faruk Mercan, 'tefsir' adı altında şarlatan Gülen'in küfre varan şu anlatımlarını yazdı:

'Allah dilerse beşer eliyle canlı yaratabilir. Bugün mümkün görünmese de gelecekte insan eliyle bir canlının meydana gelmesi, ölü bir insana soru sorulduğunda onun cevap vermesi ihtimal dahilindedir…'

FETULLAH GÜLEN'DEN 'ÖLÜYÜ DİRİLTME' VAADİ


Daha sonra Hocaefendi'ye, 'Bu mesele ileride tıbbın erişebileceği seviyeyi mi ifade ediyor' diye sorduğumda şunları ifade etti:

'Bediüzzaman Hazretleri de buna işaret ediyor. Gelecekte ölmüş bir insanı tekrar hayata döndürmek mümkün olabilir. Kalbi durmuş insanı tekrar hayata döndürme mümkün olabilir. Üzeyir Aleyhisselam öldükten yüz sene sonra diriliyor. Cenab-ı Hak, Hazret-i Mesih eliyle ölüleri diriltiyor ve anadan doğma körlerin gözünü açıyor.'

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