Aşı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Sağlık Bakanı açıkladı!

Koronavirüs aşısı Türkiye’ye geldikten hemen sonra aşılama hızlanmıştı. Bunun üzerine aşı olup olmamak konusunda kararsız olduğu için “Aşı olmak zorunlu mu?” sorusunun yanıtını aradı. Türkiye’de iki farklı aşı türü sigortalı tüm çalışanlara ve 18 yaş üstü vatandaşlara uygulanıyor. Ancak sırası gelip aşı olmayan birçok vatandaş bulunuyor. Koronavirüs aşısının hızlı bir şekilde bulunması vatandaşların aklında soru işareti yaratıyor. Aşı olmak istemeyenler ya da beklemek isteyenler ise aşının zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki aşı olmak zorunlu mu? Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Sizler için konuya dair tüm açıklamaları yazdık.









Koronavirüs aşısı zorunlu mu?



Bakan Koca “Aşı zorunlu olacak mı?” sorusunu yanıtladı!



COVID-19 geçirenler aşı yaptırmalı mı?



Aşı zorunlu olacak mı soruları çok fazla gündeme gelmişti. Türkiye’de çocukluk aşıları dahil hiçbir aşı henüz zorunlu değil. Ancak koronavirüs gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bulaşıcı bir hastalık için bu kuralın esnetilebileceği düşünülüyordu. Uzmanlar konuya ilişkin yaptıkları açıklamada ileri zamanlarda aşını zorunlu olabileceğini vurguluyor.Bakan Koca “Aşı zorunlu olacak mı?” sorularına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca “Şu an için kamunun gündeminde böyle bir şey yok. Daha çok ikna yöntemi ile aşılamaya devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamadaki “şu an için” söylemi ileride aşının zorunlu olabileceğini düşündürdü.Koronavirüs geçirenler için aşı yaptırma konusu uzun zamandır gündemdeydi. Koronavirüs aşısı olanlarda koruyuculuk bir süre daha devam eder. Ancak bu koruyuculuk geçicidir. Bu nedenle koronavirüs geçirdikten 3 ay sonra koronavirüs aşısı yaptırılmalıdır.sorusunu sizler için yanıtladık. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan aşı çalışmalarına tüm vatandaşların riayet etmesi ve koronavirüsten kurtulmak için tüm toplumların aşı olması gerekmektedir.