Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, milyonların merak ettiği 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusu yanıt buldu.



Toplantının diğer gündem maddeleri Kovid-19 salgını ile mücadele, terörle mücadele, dış politika ve ekonomi oldu. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklıyor.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



'AŞILAMADA İYİ BİR ORANDAYIZ'



'Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Yapılan toplam aşılama sayımız 59 milyona yaklaştı. En yaygın korunma biçimi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları insanlığı tehdit ediyor. Aşılamada iyi bir orandayız.



Ülkemizin normalleşme adımlarını süratle atmasında aşılamanın büyük bir payı var. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar sayesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmak zorundayız. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafeden taviz vermemeliyiz. İnsanların kalabalık olduğu her organizasyonda bu kurallara uymalıyız. Bayramda da bu tedbirlere uymalıyız.



'TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ'



Turizm sektörümüz son süratle çalışıyor. Üretim ve ihracatta da bir sıkıntımız yoktu. 2021'de ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkararak tüm zamanların rekorunu kıracağız.



Pek çok şehrimizde OSB'ler yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Gaziantep'te 5 OSB bulunuyor. Yetersiz olduğu için altıncısı kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni bir plan üzerine çalışıyoruz. Meslek okullarını sanayi bölgelerine yakın yerlerde açarak okul eğitimi ile pratik eğitimi birleştiriyoruz.



Tüm bu olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkıların neticelerini birlikte takip edeceğiz.



'EKONOMİDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'



Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Kabine Toplantısı'nda ekonomi ile ilgili yaptığımız kapsamlı bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmıştım. Sıkıntılarımız, sorunlarımız elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların katbekat üzerindedir. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz.



Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadığı kayıpları telafi etmek için pek çok teşvik programını devreye aldık. Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. 2023 ve 2053 vizyonu, Türkiye için sıradan siyasi söylemler değildir. Türkiye için tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir.



Ülkemizi istikrar ve güvenle hedeflerine yaklaştırdığımızda önümüzü daha rahat görebileceğiz.



Uzunca bir süredir Türkiye'yi diz çöktürmek için kurulan her tuzak, oynanan her oyun milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmiştir. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Gündemimizdeki projeleri hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi tamamen inşa etmiş olacağız.



NİĞDE-ANKARA OTOYOLUNU KULLANAN SÜRÜCÜLERE MÜJDE



Ulaşım ülkemizde en önemli yatırımları yaptığımız alanların başında geliyor. Hamdolsun geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık. 1 trilyon 104 milyar lirayı aşan bir yatırım gerçekleşmiştir bu alanda. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli kısmına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Demir yolu, hava yolu, deniz yollarında benzer atılımları hayata geçirdik.



Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR'larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek.



BAYRAMDA KÖPRÜLERDEN ÜCRETSİZ GEÇİŞ



Kurban Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacak. Cuma gece yarısı uygulama başlayacak.



DİYARBAKIR ZİYARETİ



Diyarbakır ziyaretimizde çözüm sürecinin bölücü örgüt tarafından nasıl bitirildiğini hatırlattık. Türkiye'yi Suriye yapmak isteyenlerin yaptığı alçak ihanete dikkati çektik.



'15 TEMMUZ, DERSLER ÇIKARILACAK TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'



Önümüzdeki perşembe günü 15 Temmuz kanlı darbe girşiminin yıl dönümü. Bu vesileyle 15 Temmuz şehtilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz destanı, dersler çıkarılacak tarihi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz günü, bazı programlara bizzat iştirak edeceğiz. Diğer yandan önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. 20 Temmuz törenlerine katılacağız.