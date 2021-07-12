USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Güncel
CHP'li belediyelerden milyonlar yandaş medya kuruluşlarına aktarıldı!

CHP'li belediyelerden milyonlar yandaş medya kuruluşlarına aktarıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'yandaş medya' algısı yaparken CHP'li belediyelerin kendilerine yakın olan medya kuruluşlarına milyonlar aktarmasını görmezden geldi. Yandaş ve besleme oluşumuna karşıyız diyen Kılıçdaroğlu'nun CHP medyasına milyonlar akıtılması, okunmayan ve etkisiz gazetelere bile reklam yağdırılması belgelerle ortaya çıktı.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:14
CHP'li belediyelerden milyonlar yandaş medya kuruluşlarına aktarıldı!

CHP'li belediyelerin, 2020 yılı yazılı basın reklam kullanım verilerine göre Birgün, Cumhuriyet, Yeniçağ, Karar gbi gazetelere, tüm gazetelerde kullanılan ilanların yüzde 56'sını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta yandaş medya oluşumlarına karşı olduğunu söylemesi bu belgelerle terst düştü. Gazetelerde yayınlanan CHP'li belediyelerin reklamlarına ilişkin verilerin CHP kaynaklarının tek merkezden dağırıldığının anlaşılmasına yol açtı.

Kantar Medya – Adex Basın Ölçüm Araştırması sonuçlarına göre, CHP'nin elindeki tüm belediyelerin senkronize ve özel bir denge gözetilerek CHP yandaşı gazetelere reklam dağıttığı belirlendi. Bu arada reklamlardan aslan payını alan gazetelerin, özellikle CHP'nin piyasaya sürdüğü yalanları organize bir biçimde manşetlerine taşıyarak yalan terörüne çanak tutanlar olması dikkat çekti.

6 BİN BİLE SATMAYAN BİRGÜN İLK SIRADA

Reklam alanı birimi, sütun-santim (sütunXCm) olarak ifade edilen yazılı basın verilerine göre, 2020 yılında CHP'li belediyelerin en çok reklam verdiği gazete, tirajı 6 bini bile zor bulan Birgün çıktı. Ulusal baskıda net satışları 50 bini bile bulmayan Birgün, Cumhuriyet, Karar ve Yeniçağ gazeteleri CHP'li belediyelerin reklam pastasından en büyük payı alırken, bu dört gazeteye tüm gazetelerin kullandığı ilanların yarısından fazlası verildi. 2020 yılı toplam sıralamada ilk üçü Birgün, Cumhuriyet ve Karar aldı.

BİRGÜN-CUMHURİYET-KARAR-YENİÇAĞ AYRICALIĞI

Veriler CHP'li belediyelerin Birgün, Cumhuriyet, Karar ve Yeniçağ'a rekor düzeyde ilan verdiğini gösteriyor. Bu dört gazetede yayınlanan CHP'li belediye ilanları 87 bin 667 santime ulaşmış. Sözcü ve Korkusuz gazetelerinin 2020 yılı CHP'li belediyelerden aldığı ilanın toplam santimi ise 12 bin 69. Milli Gazete de CHP'li belediyelerden ciddi oranda destek buldu. 2020 yılında Milli Gazete'ye 6471 sütun santim ilan verildi. CHP'li belediyelerin ulusal gazetelere verdiği toplam reklamın yüzde 68'e yakını CHP yandaşı gazetelere gitti.

OKUNMAYAN, SATMAYAN GAZETELERE MİLYONLAR MI AKITILIYOR?

CHP'li belediyeler üzerinden kamu kaynaklarının aktarıldığı gazetelerin ne tiraj başarısı var, ne de belli bir etkinliği. Adını bile çok kişinin bilmediği gazeteler, belediyelerdeki kamu kaynakları ile kollanıp zenginleştiriliyor. CHP ve ittifakını destekleyen gazetelere görülmemiş düzeyde reklam verip, eleştiren gazeteleri yok saymak, tamamen CHP yandaşı bir medya amaçlandığını, medyada politik ve tek sesli bir düzen istendiğini ortaya koyuyor.

HANGİ CHP'Lİ BELEDİYE NE KADAR REKLAM VERDİ?

CHP'nin yönetimindeki belediyelerin elindeki kamu kaynaklarının 2020 yılında CHP medyası için nasıl yağmalandığı Kantar Medya verileriyle bir bir ortaya çıktı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulusal baskıda net satış ortalaması 6 bin olan Birgün'e gazetelerde kullandığı ilanların yüzde 28'ini verdi. Birgün'ün 2020 yılı toplam sütun santim oranı 4887. Yeniçağ 2187, Karar 1103. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazetelere verdiği ilanların yüzde 47'si Birgün, Yeniçağ ve Karar gibi CHP yanlısı gazetelere gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca yerel gazete Gözlem'e 2820 sütun santimle toplam reklam pastasının yüzde 16'sını ayırdı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılındaki gazetelere sütun santim üzerinden verdiği ilan rakamlarına bakıldığında, aslan payı tamamen CHP gazetelerine gitmiş. Gazetelere verilen ilanların yüzde 79'u tamamen CHP destekçisi gazetelerin olmuş. Cumhuriyet 2372, Sözcü 2115, Milli Gazete 1962, Yeniçağ 1944, Karar 1890, Birgün 1827, Korkusuz 1638 toplam sütun santim ilan almış. İBB, net satış ortalaması 6 bin olan Birgün'e ve net satış ortalaması 25 bin seviyesindeki Cumhuriyet'e gazetelerde kullandığı ilanların yüzde 24'ünü aktarmış.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de kamu kaynakları yine CHP yanlısı gazetelere dağıtılmış. Gazetelere verilen ilanların yüzde 76'sı tamamen CHP destekçisi gazetelerin olmuş. 25 bin satan Cumhuriyet 1520 sütun santimle yüzde 18'lik bir ilan payıyla ilk sırada yer alırken, 1240 sütun santimle Karar, 1145 sütun santimle Yeniçağ, 1107 sütun santimle 6 bin satan Birgün aslan payını alan yandaş gazeteler olarak dikkat çekti.

Kemal Kılınçarslan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı