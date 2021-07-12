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'15 temmuz.gov.tr' sitesi yenilendi!

'15 temmuz.gov.tr' sitesi yenilendi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu yıl "Türkiye Geçilmez" temasıyla gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarında kullanılacak kurumsal kimlik kılavuzunun yer aldığı "15temmuz.gov.tr" sitesini, yeni içeriklerle güncelledi.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:53
'15 temmuz.gov.tr' sitesi yenilendi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin kahramanca bir mücadeleyle elde ettiği zaferin beşinci yılında düzenlenecek programlar için hazırlıklar devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin yurt içinde ve yurt dışında yapacağı program ve projelerde kullanılmak üzere logo ve kurumsal kimlik kılavuzunu içeren "15temmuz.gov.tr" sitesi yenilendi.

Sitenin "kurumsal" bölümünde, 15 Temmuz logosunun bu yılın teması olan "Türkiye Geçilmez" mesajıyla birlikte kullanıldığı dosyaların yanı sıra 15 Temmuz'un beşinci yılına özel olarak hazırlanan afiş tasarımlarına da ulaşılabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan internet sitesinde, 15 Temmuz'la ilgili gerçekleştirilecek program ve projelerde kullanılmak üzere kurumsal kimlik haritasına uygun şekilde tasarlanan afiş, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belgeler ile görsel dokümanlar yer alıyor.

Sitede ayrıca etkinliklerde kullanılacak 15 Temmuz fotoğraf seçkisi ile özel olarak hazırlanan videolar ve diğer dokümanlar bulunuyor.


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