Copa Amerika Maçını Kim Kazandı? Copa Amerika Maç Sonucu Brezilya Arjantin Maç Özeti

Dün gece Copa Amerika finali gerçekleşti! Milyonların nefesini kesen finalda Lionel Messi ve Neymar karşılaşması yaşandı. Bir tarafın kupasını evine götüreceği Brezilya Arjantin maçını kim kazandı? İşte 2021 Copa Amerika maç sonucu



Copa Amerika Maçını Kim Kazandı?



Copa Amerika Maç Sonucu



Copa Amerika Lionel Messi



Güney Amerika'nın Avrupa Futbol Şampiyonası olan Copa Amerika'da dün akşam büyük final yaşandı! 2021 Copa Amerika final maçında karşı karşıya gelen Brezilya ve Arjantin büyük mücadelesini gerçekleştirdi! Peki, milyonlarca taraftarın nefeslerini kesenMaracana Stadında gerçekleşen Brezilya Arjantin Copa Amerika maçında Angel Di Maria'nın 22. Dakikada attığı gol olay oldu! Arjantin'in 1-0 öne geçmesini sağlayan gol Brezilya Arjantin maç sonucunu belirledi! Copa Amerika maç sonucu 1-0 Arjantinli futbolcunun attığı gol ile kesinleşti. Copa Amerika maçının kazananı Arjantin olurken Lionel Messi ilk kupasını kazanmış oldu.Maracana Stadyumunda gerçekleşen Brezilya Arjantin maçı ile birlikte Copa Amerika'nın sonuna gelindi. Taraftarın heyecanla beklediği maç Türkiye saatleriyle saat 03.00'da gerçekleşti. Copa Amerika finali oynanırken Arjantinli futbolcu Angel Di Maria attığı golle Copa Amerika finalinin seyrini değiştirdi! Angel Di Maria'nın 22. Dakikada attığı gol Copa Amerika final sonucunu belirlerken Lionel Messi'nin milli takımda ilk kez kupa almasını sağladı! Peki,Arjantin oyuncucu Angel Di Maria'nın attığı golle 1-0 bitmiştir. Brezilya Arjantin maçı 22. Dakikasında atılan gol ile birlikteArjantin olmuştur.3 Coupa Amerika 1 Dünya Kupası finali kaybeden Lionel Messi, Arjantin formasıyla Copa Amerika kupasını kaldırmayı başardı! Milyonlarca taraftarın beklediği bu an dün gece 2021 Copa Amerika finalinde gerçekleşti.Messi, Copa Amerika 2021 maçında 4 gol ve 5 asist yaparak turnuvada Arjantin'i finale götüren oyuncu oldu!böylece Arjantin'in attığı golle birlikte 1-0 olarak tarihe yazıldı!