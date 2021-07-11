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Copa Amerika Maçını Kim Kazandı? Copa Amerika Maç Sonucu Brezilya Arjantin Maç Özeti

Copa Amerika Maçını Kim Kazandı? Copa Amerika Maç Sonucu Brezilya Arjantin Maç Özeti

11 Temmuz 2021 tarihinde Copa Amerika maçı gerçekleşti! Milyonlarca taraftarın nefeslerini tutmasını sağlayan maç Maracana Stadında gerçekleşti! Hem Copa Amerika final maçı olması hem de Messi ve Neymar’ın karşılaşması taraftarı heyecanlandırdı! Peki, Copa Amerika Maçı kaç kaç bitti? Copa Amerika maçını kim kazandı?

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 10:47
Copa Amerika Maçını Kim Kazandı? Copa Amerika Maç Sonucu Brezilya Arjantin Maç Özeti

Dün gece Copa Amerika finali gerçekleşti! Milyonların nefesini kesen finalda Lionel Messi ve Neymar karşılaşması yaşandı. Bir tarafın kupasını evine götüreceği Brezilya Arjantin maçını kim kazandı? İşte 2021 Copa Amerika maç sonucu

Copa Amerika Maçını Kim Kazandı?


Güney Amerika'nın Avrupa Futbol Şampiyonası olan Copa Amerika'da dün akşam büyük final yaşandı! 2021 Copa Amerika final maçında karşı karşıya gelen Brezilya ve Arjantin büyük mücadelesini gerçekleştirdi! Peki, milyonlarca taraftarın nefeslerini kesen Copa Amerika maçını kim kazandı?

Maracana Stadında gerçekleşen Brezilya Arjantin Copa Amerika maçında Angel Di Maria'nın 22. Dakikada attığı gol olay oldu! Arjantin'in 1-0 öne geçmesini sağlayan gol Brezilya Arjantin maç sonucunu belirledi! Copa Amerika maç sonucu 1-0 Arjantinli futbolcunun attığı gol ile kesinleşti. Copa Amerika maçının kazananı Arjantin olurken Lionel Messi ilk kupasını kazanmış oldu.



Copa Amerika Maç Sonucu


Maracana Stadyumunda gerçekleşen Brezilya Arjantin maçı ile birlikte Copa Amerika'nın sonuna gelindi. Taraftarın heyecanla beklediği maç Türkiye saatleriyle saat 03.00'da gerçekleşti. Copa Amerika finali oynanırken Arjantinli futbolcu Angel Di Maria attığı golle Copa Amerika finalinin seyrini değiştirdi! Angel Di Maria'nın 22. Dakikada attığı gol Copa Amerika final sonucunu belirlerken Lionel Messi'nin milli takımda ilk kez kupa almasını sağladı! Peki, 2021 Copa Amerika maçı kaç kaç bitti?

2021 Copa Amerika maç sonucu Arjantin oyuncucu Angel Di Maria'nın attığı golle 1-0 bitmiştir. Brezilya Arjantin maçı 22. Dakikasında atılan gol ile birlikte Copa Amerika maçı kazananı Arjantin olmuştur.

Copa Amerika Lionel Messi


3 Coupa Amerika 1 Dünya Kupası finali kaybeden Lionel Messi, Arjantin formasıyla Copa Amerika kupasını kaldırmayı başardı! Milyonlarca taraftarın beklediği bu an dün gece 2021 Copa Amerika finalinde gerçekleşti.

Messi, Copa Amerika 2021 maçında 4 gol ve 5 asist yaparak turnuvada Arjantin'i finale götüren oyuncu oldu!

Brezilya Arjantin maç sonucu böylece Arjantin'in attığı golle birlikte 1-0 olarak tarihe yazıldı!

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