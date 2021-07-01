Her fırsatta İslam'ı hedef alan Macron'un ikiyüzlülüğü!

İslam karşıtı çıkışlarıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikiyüzlü tavrını gözler önüne serdi.



Fransa'da 20 ve 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen bölgesel seçimlerde Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), hezimete uğradı.



Müslümanları hedef alan ayrılılkçı yasa tasarısının çalışmalarına öncülük eden Macron bölgesel seçimlerde hezimete uğrayınca imaj çalışmasına soyundu.



NESİL EŞİTLİĞİ FORUMU'NDA İMAJ ÇALIŞMASI



Macron Paris'te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu'nun açılışına katıldı. Dünya genelinden birçok siyasi liderin yanı sıra uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile Dünya Bankası'nın ve BM temsilcilerinin yer aldığı forumda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önünde bir engel olan zorla evlendirilme, cinsiyete dayalı şiddet, eğitim yoksunluğu, iş eşitsizliği gibi konularda kadın ve kız çocuklarına eşit şartlar sağlama meseleleri ele alınacağı bildirildi.



İSLAMOFOBİK YÜZÜNÜ UNUTTURMAK İSTİYOR



Macron, Nesil Eşitliği Forumu'nda yaptığı hareketle ülkelerinde kadın hakları için mücadele eden başörtülü isimleri kullarak İslamofobik yüzünü unutturmaya çalıştı.



BAŞÖRTÜLÜLERLE CANLI YAYINA ÇIKTI



Partisi LREM'in, son seçimlerde başörtülü olduğu gerekçesiyle aday göstermediği kadın isimlere uyguladığı baskı ve yıldırma politikasını görmezden gelen Macron, kameralar önünde sözde eşitlik nutku çekti.



Macron'un yanında canlı yayında başörtülü vatandaşların yer aldığı adımıyla oylarını artırmak istediği yorumları yapıldı.



KAMERALARA POZ VERDİ



Sudan ve Afganistan'da yürüttükleri çalışmalar nedeniyle onur ve barış ödülüne layık görülen isimlere, yaptıkları konuşmanın ardından, programın bitmesi nedeniyle sahneden inmek üzereyken forum ekibi tarafından özellikle durdurularak sahnede kalmaları yönünde istekte bulunuldu.



Bu isteğin hemen ardından kapanış konuşması yapmak için kürsüye gelen Macron, daha önce sarfettiği tüm İslamofobik söylem ve karara rağmen başörtülü isimlerin eşitlik mücadelesine destek verdiğini belirterek kameralar önünde adeta propaganda çalışması yaptı.



Onayladığı yasada başörtülü kadınların spor müsabakalarına katılamaması gibi ayrılıkçı maddelerin yer aldığı Macron'un bu ikiyüzlü tavrı, oldukça tepki çekti.



Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları özellikle ülkemizde ve İslam dünyasında büyük tepki ile karşılanmıştı.