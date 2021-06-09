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Ada Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor? Ne Zaman? Oyuncuları Kimler?

Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak Ada Masalı dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından Ada Masalı oyuncuları kimler? Dizinin konusu ne? Soruları giderek artıyor. İşte yaz akşamlarının vazgeçilmez dizisi olacak Ada Masalı’nın konusu ve oyuncuları!

Dizi / 9 Haziran 2021 Çarşamba 12:41
Ada Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor? Ne Zaman? Oyuncuları Kimler?

Ada Masalı Konusu Nedir?


Başrollerini Alp Narvuz ve Ayça Ayşin Turan'ın oynadığı Ada Masalı dizisi tam anlamıyla yaz dizisi olacak. Ada Masalı Deniz karakter ile seyirci karşısına çıkacak olan Alp Narvuz dizide doğma büyüme adanalı rolünü üstlenecek. Ayça Ayşin Turan'ın canlandıracağı Haziran karakter ise şehirden başka yerde yaşamam mümkün değil diyen bir karakter olarak seyirci karşısına çıkacak. Ada Masalı konusu nedir? sorusunu soran seyirciye yapımdan bu kadar bilgi verildi.

Ada Masalı Ne Zaman Başlıyor?


Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Ada Masalı dizisinin tanıtım fragmanı yayınlanmasının ardından seyirciden Ada Masalı ne zaman başlıyor sorusu gündeme geldi! Yapımdan gelen bilgilere göre Ada Masalı 15 Haziran 2021 tarihinde ekranlara gelecek.

Ada Masalı Konusu Nedir?

Ada Masalı Nerede Çekiliyor?


Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

Ada Masalı Saat Kaçta?


15 Haziran'a sayılı günler kala seyirci Ada Masalı saat kaçta? Sorusunu sordu. Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Ada Masalı dizisi saat 20.00'da ekrana gelecek.

Ada Masalı Hangi Gün?

Ada Masalı Hangi Gün?


Ada Masalı'na sayılı günler kala seyirciden Ada Masalı hangi gün soruları gelmeye başladı. 15 Haziran 2021 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Ada Masalı her Salı Star TV ekranlarında olacak.

Ada Masalı Oyuncuları ve İsimleri


•Ayça Ayşin Turan

•Alp Navruz

•İpek Tenolcay

•Nihan Büyükağaç

•Bülent Çolak

•Cem Anıl Kenar

•Beril Pozam

•Özge Demirtel

•Rami Narin

•Eylül Ersöz

•Bedia Ener

Alp Narvuz Kimdir?


Ada Masalı dizisinin tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından Alp Narvuz kimdir? Sorusunu soranların sayısı giderek artıyor. Alp Narvuz, 2 Şubat 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Bir kız ve bir erkek kardeşi bulunan ünlü oyuncu ilk kez Ceberrut filminde kamera karşısına geçmiştir.

Son olarak Star TV ekranlarında yer alan Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle seyirciyle buluşan Alp Narvuz 15 Haziran 2021 tarihinde Ada Masalı ile ekranlara dönecek.

Ada Masalı Ne Zaman Başlıyor?

Alp Narvuz'un Rol Aldığı Dizi ve Filmler Nelerdir?


•2018 – Elimi Bırakma (Cenk) (TV Dizisi)

•2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen) (TV Dizisi)

•2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke) (TV Dizisi)

•2015 – Ceberrut (Mert) (Sinema Filmi)

Ayça Ayşin Turan Kimdir?


25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğan Ayça Ayşin Turan Kastamonuludur. İstanbul Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nde eğitim görürken rol aldığı Dinle Sevgili dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçmiştir. En son Arıza ve Zemheri dizilerinde yer alan Ayça Ayşin Turan 15 Haziran'da Ada Masalı ile ekranlara dönecek.

Ayça Ayşin Turan'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler Nelerdir?


Affedilmeyen – (2007)

Hayal ve Gerçek –( 2007)

Dinle Sevgili – (2011-2012)

Karagül – (2013-2014)

Sevimli Tehlikeli (film) – (2015)

Meryem – (2017)

Hakan: Muhafız – (2018)


Ada Masalı 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren her Salı Star TV'de seyircisiyle buluşacak. Ada masalı konusu ne? Ada masalı oyuncuları kimlerdir? Soruları ve daha fazlası dizinin yayınlanmasının ardından netleşecek.

Ayça Ayşin TuranAyça Ayşin TuranStar Tv

 
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