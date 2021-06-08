Sancaktepe'de metro hattını beton dökerek kapatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkiler üzerine kıvırdı: Yeniden ele alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren elle tutulur bir projeye imza atmadı.



AK Parti döneminde yapılan bir çok projeyi kendi yapmış gibi göstererek PR yapan İmamoğlu altından kalkamadığı projeleri ise durdurma kararı aldı.



Göreve geldikten sonra 'Temel atmama' programı bile düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nun son skandalı ise inşaatına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattını durdurmak oldu.



AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından beton dökülerek kapatıldı.



TEPKİLER YÜKSELDİ



İBB'nin yaptığı beton dökerek metro hattı kapatma işine vatandaşlardan ve siyasilerden tepkiler yükseldi.



'PARALARI NEREYE HARCADINIZ?'



Kendisine mikrofon tutulan ve İBB'nin projeyi durdurması hakkında fikri sorulan bir vatandaş 'Sancaktepe'yi AK Parti kazandığı için İBB buraya özen göstermedi.' ifadelerini kullanırken 'Metroyu 'param yok' diye iptal ediyorlar. Yurt dışından alınan krediyi nereye harcadınız?' sözleriyle tepki gösterdi.



'METRO İPTAL ETME TÖRENİ DÜZENLEYECEK MİSİNİZ'



Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, metro inşaatının durdurulmasına Twitter hesabından tepki göstererek 'Daha önce Sancaktepe'de bir türlü bitiremedikleri metroya ikinci başlama töreni yapan İBB'ye soruyoruz. Bugün üstüne toprak attığınız Yenidoğan Metrosu için de bir 'Metro İptal Etme Töreni' düzenleyecek misiniz?' ifadelerini kullandı.



AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı ve Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı İsmail Erdem de duruma tepki gösterdi.



'İSTANBULLU BUNU HAKETMİYOR'



Erdem, 'İBB; Sancaktepe -Üsküdar metrosunun Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan bölümünü iptal ediyor ve açılan çukurları dolduruyor. Dertli değilsen, yorulmana gerek yok Başkanlığım döneminde merhum Kadir abiye ihalesini yaptırıp, çalışmaya başlamıştık. Ahhh; eski günler nerde kaldın...' dedi.



Erdem, 'Sancaktepe Belediye Başkanlığım döneminde büyük bir özveriyle temellerini atıp, 9 istasyonda kazı işlemlerine başladığımız metro iptal ediliyor. İstanbul'lu bunu haketmiyor.' ifadelerine yer verdi.



TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI



Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan İmamoğlu, metro hattına beton döküp kapatmasına rağmen durumu savundu. İmamoğlu, 'Projede iptal yok, daha verimli şekilde yeniden ele alacağız' ifadelerini kullandı.



Projenin yapılacağı tarihe ilişkin bilgilendirme yapmayan İmamoğlu, '2017'de durdurulmuş olan Yenidoğan-Emek Metro Hattı Cumhurbaşkanlığı tarafından da verimli bulunmayarak yatırım programına alınmadı ve 3 kez reddedildi. Şaftlarda çökme riskine karşı güvenlik önlemi aldık. Projede iptal yok, daha verimli şekilde yeniden ele alacağız' iddiasında bulundu.





