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CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’tan skandal kadrolaşma itirafı: CHP’li varsa alayım işe!

Göreve gelmeden önce liyakat naraları atan CHP’li belediyeler daha görev sürelerinin yarısını henüz geçmişken dökülmeye başladı. Özellikle büyükşehirlerde yandaşlarla kadrolaşma hat safhaya ulaştı. Gelen son dakika haberine göre, Hatay'da akrabalarını büyükşehir belediyesinde istihdam ettiği ortaya çıkan Başkan Lütfü Savaş'tan kadrolaşma itirafı geldi. Doğuş TV’ye konuşan Savaş'a, kadro ve bürokrat yapılanmasıyla ilgili eleştiriler hatırlatılınca, "Getirin bana yetişmiş CHP’li varsa, alayım" yanıtını verdi.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 12:13
CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’tan skandal kadrolaşma itirafı: CHP’li varsa alayım işe!

CHP'li Başkan Lütfü Savaş'tan kadrolaşma itirafı geldi. CHP'de, belediyelerin gelir kapısı yapılmasına her geçen gün yenileri ekleniyor.

Hatay'da akrabalarını büyükşehir belediyesinde istihdam ettiği ortaya çıkan, başkan Lütfü Savaş'tan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Doğuş TV'de konuşan Savaş'a, kadro ve bürokrat yapılanmasıyla ilgili eleştiriler soruldu.

CHP'li Lütfü Savaş da 'Getirin bana yetişmiş CHP'li varsa, alayım' yanıtını verdi.

Başkan Lütfü Savaş'ın kendisini belediyenin iştiraklerinden biri olan HATSU şirketine yönetim kurulu başkanlığına atadığı ortaya çıkmıştı.

Aynı zamanda Savaş'ın kardeşi, Metin Savaş'ın da HATSU'nun özel kalem müdürü yapıldığı, diğer kardeşi Mehmet Savaş'ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi oldu ortaya çıkmıştı.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE DE GÖRÜLMEMİŞ HORTUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Liyakati esas alın. Yakınlarınızı belediyelerde işe yerleştirmeyin' açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ispatlandı. Beşiktaş Belediyesi'nin; İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yöneticilik yapan CHP'li isimleri, belediye bünyesinde farklı departmanlarda görevlendirdiği ortaya çıktı.

LİYAKAT GİTTİ, KADROLAŞMA GELDİ

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi 'liyakat' vurgusu yapan CHP, kadrolaşmada çığır açtı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat, CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan ve CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'e Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.'de kadro tahsis etti. CHP Bahçelievler İlçe Kadın Kolu Başkanı Semiha Çetinkaya ve CHP Bahçelievler İlçe eski Başkan Yardımcısı Zelal Kıran'a da aynı belediyede kadro verildi.

HEM HUZUR HAKKI HEM MAAŞ

Beşiktaş Belediyesi'ndeki bankamatik furyası, meclis üyelerine kadar uzandı. Bahçelievler Meclis Üyesi Temel Polat ve Ufuk Emre Bektaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiği öğrenildi. Polat ve Bektaş'ın; Bahçelievler Belediyesi'ndeki komisyon toplantılarından huzur hakkı, Beşiktaş Belediyesi'nden ise her ay maaş aldığı bildirildi.

İŞE GİTMEDEN 6 BİN LİRA MAAŞ

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde komisyonlar dahil ayda en az 3 toplantının yapıldığı, CHP'li Ufuk Emre Bektaş ve Temel Polat'ın ise bir yılda 36 gün boyunca işe gitmeden 6 bin TL civarında maaş aldığı ifade edildi. Hacı Bektaş Veli Derneği'nin başkanlık görevini de üstlenen Ufuk Emre Bektaş'ın düğününde nikah şahitliğini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu yaptığı öğrenildi.

Lütfü SavaşKemal KılıçdaroğluBeşiktaş

 
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