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Araç sahipleri dikkat! Eski sistem tarihe karışacak

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni düzenlemeler yapıldı. Sektör yetkilileri yaptıkları açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile entegre çalışma sonucu sürücü ceza puanı, ehliyete el konulma gibi bilgilerin göz önünde bulundurularak sigortalı skoru hesaplanması projesinin hayata geçirilmesinin düşünüldüğünü açıkladı.

Otomobil / 7 Haziran 2021 Pazartesi 11:10
Araç sahipleri dikkat! Eski sistem tarihe karışacak

Yapılacak olan değişikliğin ortada olan belirsizlikleri kaldıracağını söyleyen İSAD Başkanı Turusan Bağcı, 'Sürücünün ceza puanı, ehliyetine el konulması gibi konular sigorta primini belirlemede etkin olacak. Bu sayede iyi sürücü kötü sürücü ayrımı yapılabilecek ve sigorta şirketleri tarafından primler daha adaletli belirlenebilecek.' dedi.

Bağcı süreci şu şekilde özetliyor: Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılacak bir entegrasyon ile trafik kuralları ihlalleri sonucu uygulanan sürücü ceza puanları sürücü belgesine el konma süresi gibi bilgiler göz önünde bulundurularak birçok ülkede uygulanan sigortalı skoru hesaplanması projesi de getirilmesi düşünülmektedir.

Acentelerin kredi skoru verebildiği bu dönemde bütün dünyada bundan daha önemli olduğu düşünülen sigorta skoru kişiler için de önemli bir değerlendirme kriteri de olabilir.

Tüm bu düzenleme ve denetlemeler Sigorta Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( SEDDK ) başarı ile projelendirilip, takip edilip yapılmakta ve denetlene bilmektedir.

DOĞRUDAN TAZMİN! ESKİ SİSTEM TARİHE KARIŞIYOR

Trafik sigortasında kusursuz olan ve zarar gören sürücüler oluşan maddi ve bedeni zararlar için karşı tarafın trafik sigortasına başvurarak müşterisi veya bağı olmayan şirketten hasarına almak için uzun süren sıkıntı yasayabiliyor ve mücadele vermek zorunda kalabiliyordu.

Uzun süredir istediğimiz öneri ve tasarılarını taslaklarını getirdiğimiz Trafik sigortasında müşteri memnuniyetini en önemlisi fiyat odaklı değil hizmet odaklı yaklaşımı getirebilecek doğrudan Tazmin sistemi uygulamasına da geçiliyor.

Trafik kazalarında zarar gören araç sahiplerinin karşı tarafın sigorta şirketine başvurmak yerine hasarı kendi şirketinden almasına imkan tanıyacak bir sistem.

Bu durum zorunlu trafik sigortasında hizmet kalitesini yükselterek sigorta memnuniyetinin artmasına imkan sağlayacak bir durumdur.

Doğrudan tazmin sistemine ilişkin olarak dünya uygulamaları mevcuttur bunların incelenerek ülkemiz için en uygun modeli getirileceğini inanıyoruz.

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