Ahmet Şık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit!

İlk olarak HDP'den milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı kavgalarla gündem olan, marjinal terör gruplarına verdiği destekle de tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Kadıköy'de dün provokatif eylemlerde bulundu.



Şık, HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'yla birlikte eylemlerin yasak olmasına polise zorluk çıkardı.



Polisin eyleme izin vermemesi sonrası Şık, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal tehditlerde bulundu.



'HEPİNİZ YARGILANACAKSINIZ'



Eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Şık, 'Recep Tayyip Erdoğan, sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız.' diyerek skandal ifadeler kullandı.