Milli Savunma Bakanı Akar'dan çok sert sözler: Ordubozanlar TSK'nın üç kıtadaki başarısını engelleyemeyecekler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, 'Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordubozanlar, TSK'nın tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler. Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.' dedi.



"ORDUBOZANLAR BAŞARIMIZA ENGEL OLAMAYACAK, GÖLGELEYEMEYECEK"



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çok sert ifadeler kullandığı açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordubozanlar, TSK'nın tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler.



"AÇIKÇA İFADE EDİYORUZ: KARARLIYIZ, AZİMLİYİZ, MUKTEDİRİZ"



Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.

