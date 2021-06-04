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Türkiye'nin 3'üncü en büyük limanı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor!

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin en büyük 3’üncü limanı olan Karadeniz kıyısındaki Filyos Limanı’nı bugün açacak. Filyos Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak ve uluslararası deniz ticaretinde de önemli bir konum alacak. Başkan Erdoğan'ın, limanın açılışında önemli bir müjdeyi de vermesi bekleniyor.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 08:57
Türkiye'nin 3'üncü en büyük limanı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşacak.
Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak.

TÜM DÜNYAYA DUYURACAK

Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarfettiği 'Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele' sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.

FATİH KAZIYOR KANUNİ TEST YAPIYOR

Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı.

Dönmez'den Cuma günü müjdesi: Bir adım daha...

Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak.

Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı. Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların, tamamlama işlerini de Kanuni yapacak. Sabah'ta yer alan haber göre, Başkan Erdoğan da bugün Filyos Limanı'ndan Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kurarak çalışmalara ilişkin yerinde bilgi alacak.

DÜNYANIN EN İYİ 5 GEMİSİNDEN BİRİ

Dünyanın önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6'ncı nesil gemi Fatih sondaj gemisi, yenilenme sürecinden sonra Türkiye'nin yerli ve milli gemisi oldu. Fatih, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de çok sayıda derin deniz kuyusunu başarıyla tamamladı. Fatih'in güvenlik sistemi de çok ileri düzeyde. Sondaj sırasında kuyudan gelebilecek ani gaz çıkışlarını kontrol altına alabilen 7 farklı emniyet vanasından oluşan 15 bin psi çalışma basıncına dayanıklı kuyu başı kontrol sistemi bulunuyor. Sıfır atık sistemi kurulu gemide, sondaj kesintileri denizde hiçbir açık oluşturmayacak şekilde karaya naklediliyor.

Fatih DönmezRecep Tayyip Erdoğan

 
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