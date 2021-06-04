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Feto’nun yeğeni Selahaddin Gülen'e tecavüz davası açan savcı konuştu: Dosya üzerinden açıkça tehdit edildim

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkında daha önce dava açan hukuk görevlilerinin tehdit edildiği ortaya çıktı. Gülen hakkında tecavüz davasını açan savcı Mustafa Kızılateş, "Tecavüz dosyasının üzerinden açıkça tehdit edildim." dedi.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 09:30
Feto’nun yeğeni Selahaddin Gülen'e tecavüz davası açan savcı konuştu: Dosya üzerinden açıkça tehdit edildim

MİT'in yurtdışında yaptığı operasyonla Türkiye'ye getirdiği terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Ankara'da sorguya alındı. Gülen'e FETÖ'nün mahrem yapılanması ve örgüt yönetimiyle ilgili yöneltilen soruların yanında Erzurum'da 2007'de 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği olay hakkında da sorular yöneltiliyor.

Gülen'in de bulunduğu tecavüz dosyası, firari örgüt üyesinin yakalanmasıyla tekrar gündeme geldi. O dönem soruşturma dosyasına bakan savcının meslekten ihraç edildiği, Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile ilgili iktidarsız olmadığına dair rapor veren doktorun ise 'Terör örgütü üyesi' iddiasıyla dinlemeye alındığı belirlenmişti. Takipsizlik vererek dosyayı kapatan hakim ve savcılar ise 15 Temmuz'un ardından meslekten atılmıştı.

BAŞINA GELECEKLERİ HAYAL EDEMEZSİN
Sabah'ın haberine göre, Savcı Mustafa Kızılateş, o dönem yaşadıklarını anlattı. Başsavcıvekili Taner Aksakal, Savcı Kızılateş'i 'Bu dosyayı kapatmazsan başına gelecekleri hayal edemezsin' diyerek tehdit etmiş. Başkan Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta FETÖ'nün üst düzey bir isminin yakalandığını belirterek 'Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onun da açıklamasını inşallah yapacağız' demişti.

'DOSYAYI KAPATMAZSAN BAŞINA GELECEKLERİ HAYAL EDEMEZSİN'
SAVCI MUSTAFA KIZILATEŞ: Seyfullah Gülen, yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in adının geçtiği tecavüz dosyasının bana ulaşması üzerine Erzurum Başsavcıvekili Taner Aksakal, yanıma gelerek 'Savcım, dosyayı ne yapmayı düşünüyorsun?' diye sordu. Ardından soruşturma üzerindeki yetkisini kullanarak tecavüz dosyasını ikiye böldü. Başsavcıvekili olmasından dolayı bu tür dosyalara bakma yetkisi olmamasına rağmen Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen, yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in isminin geçtiği dosyayı kendisine aldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VER VE DAVA AÇMA
Ardından tekrar bana gelen Aksakal, 'Bu dosyaya takipsizlik kararı ver ve dava açma' şeklinde uyarılarda bulundu. 'Bu dosyayı kapatmazsan başına gelecekleri hayal edemezsin' dedi. Bunun üzerine 'Beni öldüreceklerini bilsem de istediklerini yapsalar da ben bu tecavüz dosyasını kapatmam' dedim.

 
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