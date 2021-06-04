CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yapımına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattını durdurma kararı aldı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor.



Yaklaşık 2 yıldır görevde olan Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerini yerine getirmedi.



YAPIMINA BAŞLANAN METROYU DURDURDU

Vaatlerinin aksine yapımına daha önce başlanan birçok projeyi durdurma yolunu seçti.







'Temel atmama' programı bile düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nun son bombası ise inşaatına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattını durdurmak oldu.



BETON DÖKÜP KAPATTI

İmamoğlu, projeyi hayata geçiremeyince, inşaatı durdurma kararı aldı. İmamoğlu'nun talimatının ardından, yapılan kazı çalışmaları Büyükşehir Belediye ekiplerince beton dökülerek kapatılmaya başlandı.



TEPKİ ÇEKTİ

İBB'nin başlayan projeyi durdurması tepki çekti. AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı ve Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı İsmail Erdem duruma tepki gösterdi.



Erdem, 'Sancaktepe Belediye Başkanlığım döneminde büyük bir özveriyle temellerini atıp, 9 istasyonda kazı işlemlerine başladığımız metro iptal ediliyor. İstanbul'lu bunu haketmiyor.' dedi



BUNUN HESABI KESİNLİKLE SORULMALI



Duruma tepki gösteren Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Gökçek, 'İstanbul'da Büyükşehir Belediyesinin eski yönetiminin temellerini attığı metro çalışmaları şimdi teker teker kapatılıyor. inanılmaz bir kamu zararı var. bunun hesabı kesinlikle sorulmalı. Ekrem istedi diye keyfi değişiklik yapılamaz. Bu tweetim savcılığa suç duyurusudur…' ifadelerini kullandı.







Kararı eleştiren vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.



İMAMOĞLU 'YAPACAĞIZ' DİYE TÖREN DÜZENLEMİŞTİ



Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. tünel açma makinesinin (TBM) kazıya başlaması dolayısıyla tören düzenlenmiş, Sancaktepe'deki şantiye alanında düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projenin Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne kadar olan kısmını 2023 başında bitireceklerini, kalan etabı ise 2024 başında tamamlayacaklarını söylemişti.



YURT DIŞINDAN KREDİ BULMADAN İŞ YAPAMIYOR MUSUNUZ?



İmamoğlu İstanbul'u 'öz kaynaklarıyla yönetiriz' demesinin aksine yurt dışından kaynak bulamadığında projeleri de yarım bıraktı.



Metro için yurt dışından kredi bulduklarında 'Uluslararası piyasalardan İBB'ye güven' manşetleri atılırken kredi bulamayınca da kısaca 'Proje beğenilmedi. Para bulamıyoruz. Metro hattını durdurduyoruz' savunması yapıldı.



'Yurt dışından kredi bulmadan iş yapamıyor musunuz?' sorusu akıllara geldi.