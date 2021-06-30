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Türkiye’nin SİHA gücü Yunan basınında!

Türkiye’nin savunma sanayisi alanında küresel çapta ses getiren İHA/SİHA teknolojisi, başarılı anlaşmaları da beraberinde getiriyor. Birçok ülkenin hakkında analizleri art arda yayınladığı, uluslararası piyasada her geçen gün daha çok ilgi gören SİHA anlaşmalarına bir yenisini ekleyen Türkiye, son olarak Arnavutluk’la prensipte anlaştı. Arnavutluk Parlamentosu'nun, Türk SİHA'ları için 8 milyon euronun üzerinde ek bütçe ayırdığını açıklamasının ardından Yunan medyasında, “Etrafımız sarıldı” manşetleri atılmaya başlandı.

Güncel / 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:42
Türkiye’nin SİHA gücü Yunan basınında!

Türkiye'nin yerli ve milli İHA/SİHA teknolojisi, uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde işgalci Ermeni kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferde tartışılmaz payı olan Türk SİHA'larına küresel arenada da ilgi giderek artıyor.

Savaşların seyrini değiştiren Türk SİHA'larına Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus'tan sonra Arnavutluk'tan da talep geldi.

ARNAVUTLUK'TAN SİHA TALEBİ

Ulusal güvenliğini artırmak amacıyla Türkiye'den 8 milyon 200 bin euroluk SİHA temin etmek isteyen Arnavutluk, parlamentodan ek bütçeye onay verdi. Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşen ek bütçe onayının ardından Yunanistan, gözünü Türkiye'nin anlaşmalarına dikti.



YUNAN MEDYASI PANİKTE

Yunan SL Press, Arnavutluk'un Türk SİHA'larına gösterdiği ilgiyi manşete taşıdı. "Türk SİHA'ları Yunanistan'ın etrafını kuşatıyor" sözleriyle yeni anlaşmayı duyuran Yunan sitesi, ülkede Türk askeri teknolojisine duyulan korkuyu da gözler önüne serdi.

Yayınlanan analizde, "Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ savaşında kullanıldı ve Ermenistan'ı teslim olmaya zorlayarak zafer kazandırdı. Türk SİHA'ları resmen savaşın seyrini değiştirdi." ifadelerini kullanan SL Press, Yunanistan'ın tehdit altında olduğunu vurguladı.

"YUNANİSTAN İÇİN TEHDİT YARATACAK"

"Avlona'nın deniz üssü, Türk SİHA'larının üssü haline gelebilir ve bu durum Yunanistan için sonu gelmeyen bir tehdit unsuruna dönüşebilir. Othonos'ta özel kuvvetler karakolu kurulduğunu açıklayan Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, teşkil ettiği tehlikeyi fark etti. Bu yılın mart ayına kadar hazır olması bekleniyordu, ancak olmadı." sözleriyle içinde olunan panik durumunu uluslararası medyaya yansıtan haber sitesi, Yunan hükümetinin duyduğu korkuyu da gözler önüne serdi.

DÜNYADA TÜRK SİHA'LARINI KULLANAN VE İLGİ GÖSTEREN ÜLKELER

Türk SİHA'larını aktif olarak kullanan ülkeler: Suudi Arabistan (Vestel Karayel), Tunus (Anka-5) , Libya (Bayraktar TB-2), Katar (Bayraktar TB2 - Bayraktar Mini), Ukrayna (Bayraktar TB2) ve Azerbaycan (Bayraktar TB2)

Türk SİHA'larına ilgi gösteren ülkeler: Polonya, Macaristan, Sırbistan, Fas, Kazakistan, Pakistan ve Malezya. Bu ülkeler arasına Arnavutluk da eklendi.

ErmenistanAzerbaycanArnavutlukKazakistanSuudi Arabistan

 
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