İBB'den skandal müsilaj açıklaması! 'Gemileri arka plana attık...'

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı İBB Dökü-1 gemisinin müsilaj temizliğine katılmaması, İBB Dökü-2 gemisinin ise birkaç kez göstermelik temizliğe katıldığının ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı buldu. İBB Dökü-1'in en son 11 Haziran'da, İBB Dökü- 2'nin ise en son 21 Haziran'da sinyal verdiği belirlendi. Ancak ortaya çıkan bu skandal karşısında İBB yönetiminden dün gün boyunca tek bir açıklama dahi gelmedi.



ALGI OYUNLARINA DEVAM!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun sessizliğini korurken, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından SABAH'ın iskeleye bağlanmış gemilerin fotoğraflarıyla skandalı belgelemesine rağmen kolaj görüntülerin yer aldığı bir video yayınlanarak kaçak güreşildi. Daha evvelki videolarda 'Dökü' gemilerinin görüntülerine yer vermeyen İBB yönetimi bu kez hangi tarihte çekildiği belli olmayan gemi görüntüleriyle skandalı örtbas etmeye çalıştı.



İBB Dökü-1, AK Parti'nin İBB'yi yönettiği dönemde 26 Şubat 2018'de denize indirilmişti. 49.3 metre uzunluğa, 8.5 metre genişliğe, 3.4 metre derinliğe sahip. Söz konusu gemi; denizden çamur çıkartılması ve çıkartılan çamurun deniz döküm sahasına dökülmesi için kullanılıyor.



KADERiNE TERK ETTİLER



7/24 YALANI ELINDE PATLADI



AÇIK DENİZE BIRAKIYORLAR

GEMİLERİ GERİ PLANA ATTIK KARADAN ÇALIŞIYORUZ