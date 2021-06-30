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İBB'den skandal müsilaj açıklaması! 'Gemileri arka plana attık...'

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi müsilaj yalanlarına devam ediyor. Haliç'te iskeleye bağlı iki gemi için 'Müsilaj temizliği yapıyorlar' yalanını söyleyen İBB, 'Dökü-1', 'Dökü-2' gemilerinin iskelede bağlı durmasıyla ilgili sorulara tatmin edici bir cevap vermedi.

Güncel / 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:55
İBB'den skandal müsilaj açıklaması! 'Gemileri arka plana attık...'

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı İBB Dökü-1 gemisinin müsilaj temizliğine katılmaması, İBB Dökü-2 gemisinin ise birkaç kez göstermelik temizliğe katıldığının ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı buldu. İBB Dökü-1'in en son 11 Haziran'da, İBB Dökü- 2'nin ise en son 21 Haziran'da sinyal verdiği belirlendi. Ancak ortaya çıkan bu skandal karşısında İBB yönetiminden dün gün boyunca tek bir açıklama dahi gelmedi.

ALGI OYUNLARINA DEVAM!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun sessizliğini korurken, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından SABAH'ın iskeleye bağlanmış gemilerin fotoğraflarıyla skandalı belgelemesine rağmen kolaj görüntülerin yer aldığı bir video yayınlanarak kaçak güreşildi. Daha evvelki videolarda 'Dökü' gemilerinin görüntülerine yer vermeyen İBB yönetimi bu kez hangi tarihte çekildiği belli olmayan gemi görüntüleriyle skandalı örtbas etmeye çalıştı.

İBB Dökü-1, AK Parti'nin İBB'yi yönettiği dönemde 26 Şubat 2018'de denize indirilmişti. 49.3 metre uzunluğa, 8.5 metre genişliğe, 3.4 metre derinliğe sahip. Söz konusu gemi; denizden çamur çıkartılması ve çıkartılan çamurun deniz döküm sahasına dökülmesi için kullanılıyor.

KADERiNE TERK ETTİLER

AK Parti döneminde aktif olarak çalışan gemilerin başına ne geldiyse CHP döneminde geldi. Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Başkanı olmasının ardından İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 gemileri Haliç'te iskeleye bağlanarak kaderlerine terk edildi. İBB Dökü-2, 1 Mart 2018'de denize indirildiği bildirildi.

İBB Dökü-2, 'İBB Dökü-1' ile aynı özelliklere sahip. 49.3 metre uzunluğa, 8.5 metre genişliğe, 3.4 metre derinliğe sahip 'İBB Dökü 2' gemisinde 'z drive tip' makine bulunuyor. İBB'nin deniz hizmetlerinde yer alacak 'İBB Dökü-2', full hidrolik RF kontrol sistemiyle çalışıyor. İBB Dökü-2, malzeme taşıma gemisi. Gemi, dip tarama malzemesi taşımak için kullanılıyor.

Geminin İmamoğlu döneminde aktif olarak kullanılmadığı bildirildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, 12 Haziran'daki Twitter paylaşımında 'Sahil hattında devam eden çalışmaların yanı sıra 11 deniz yüzeyi temizleme aracımız ve büyük kapasiteli İBB Dökü- 1 gemisi, İstanbul açıklarında müsilaj temizliği çalışmasına devam ediyor' iddiasında bulundu.

7/24 YALANI ELINDE PATLADI

İBB de 'İBB Dökü- 1 Gemisi Caddebostan'da müsilaj temizleme çalışmalarına devam etti' iddiasında bulundu. Bununla da kalmayan Ongun, İBB'nin Dökü- 1, Dökü- 2 gemileriyle 7/24 müsilaja karşı mücadele verdiği yalanını ortaya attı.

AÇIK DENİZE BIRAKIYORLAR

'Denizciler' adlı bir grubun üyeleri, müsilaj temizlik seferberliğine birkaç kez göstermelik katılan İBB Dökü- 2 gemisinin, topladığı müsilajı Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ne aktarması gerekirken açık denize bıraktığı iddia edildi.

GEMİLERİ GERİ PLANA ATTIK KARADAN ÇALIŞIYORUZ

İBB tarafından akşam saatlerinde kurumun internet sitesine konulan açıklamada itiraf niteliğinde cümlelere yer verildi. Açıklamada 'İBB, deniz yüzeyi temizleme teknelerinden tarama ve dökü gemilerine kadar tüm araçlarını görevlendirdi. Ancak, zaman içinde vidanjörlerle karadan yapılan temizliğin daha verimli olduğu saptanınca deniz yüzeyi temizleme özelliği olmayan dökü ve tarama gemileri geri plana alındı' denildi.

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