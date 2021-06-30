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AK Parti'den sağlık çalışanları teklifi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarının İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmasını teklif edecek.

Güncel / 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:23
AK Parti'den sağlık çalışanları teklifi!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İBB Meclisi'nin kararıyla, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla otopark ve toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz kullanma hakkı tanınmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 1 Temmuz itibarıyla sonlandıracaklarını açıklaması üzerine İBB Meclisi AK Parti Grubu harekete geçti.

Bu kapsamda, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin talimatıyla, sağlık çalışanlarının İSPARK'a bağlı otoparklardan ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz istifade etme hakkının devam etmesi için çalışma başlatıldı. Kovid-19 salgının tamamen bitmemesi, aşılama faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle söz konusu hakkın uzatılmasını kapsayan müşterek komisyon raporu, temmuz ayı İBB Meclisi gündemine taşınacak.

Uygulamanın 31 Aralık 2021 tarihine kadar sürmesi teklif edilecek.

Ak Parti

 
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