Yine CHP yine heykel! Para bunlar için harcanacak!

CHP'li belediyeler hizmet yerine heykel anlayışlarını sürdürüyor. Heykel severliği ile bilinen CHP'li Bodrum Belediyesi, ilçeye Deniz Süngeri heykeli yaptı.



Heykelin açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras birbirinden garip ifadeler kullandı.



PARALAR BUNLAR İÇİN HARCANACAK!



Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, heykel açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullandı.



Videonun sosyal medyada yayılması 'CHP heykel aşkından vazgeçmiyor.' yorumlarına sebep oldu.





