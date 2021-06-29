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Psikoteknik Belgesi Nedir? Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır?

Psikoteknik belgesi zorunlu hale getirildi! Psikoteknik belgesinin ticari araca sahip olanlar ve ticari araç kullanımı gerçekleştirenler için zorunlu olması çeşitli soruların sorulmasına sebep oldu. Ticari araç sürücüleri için zorunlu olan Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik belgesi nereden alınır? Psikoteknik belgesi nasıl alınır?

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 14:54
Psikoteknik Belgesi Nedir? Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır?

Psikoteknik belgesi haziran ayının bitişiyle birlikte zorunlu hale gelecek. Trafikte insan hatalarından kaynaklı hataların en aza indirgenmesi için ticari araç kullanıcıları çeşitli testlerden geçirilecek. Değerlendirme sonucu pozitif olan sürücülere psikoteknik belgesi verilerek hataların en aza indirgenmesi sağlanacak. Peki, Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi nereden alınır? Psikoteknik belgesi alınmazsa ne olur?

Psikoteknik Belgesi Nedir?


Psikoteknik belgesinin zorunlu hale gelmesiyle birlikte Psikoteknik belgesi nedir tartışması gündem oldu. Psikoteknik belgesi; sürücülerin bedensel ve psikolojik hallerinin sürücülük gerçekleştirmesine elverişli olup olmadığını açıklayan belgedir. Trafikte insan kaynaklı hataların en aza indirgenmesi adına oldukça önemli olan Psikoteknik belgesi, bir saatlik bir testin ardından sürücülere verilmektedir.

Psikoteknik Belgesi Nedir? Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır?

Psikoteknik Belgesi Hangi Tarihten İtibaren Zorunlu Olacak?


Sağlık Bakanlığı denetiminde olan kurumlar tarafından verilen Psikoteknik belgesinin zorunlu olmadı haberinin ardından pek çok soru sorulmaya başlandı. Sürücülerin merakla sorduğu Psikoteknik belgesi hangi tarihten itibaren zorunlu olacak? Sorusuna resmi yanıt gecikmedi. Psikoteknik belgesi 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren zorunlu olacak.

Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır?


Psikoteknik belgesi almak isteyen sürücülerin psikoteknik merkezlerinde başvurması gerekmektedir. Belgenin zorunlu hale gelmesinin ardından sorulan Psikoteknik belgesi nereden alınır tartışmasına açıklama gerçekleştirildi. Psikoteknik belgesi almak isteyen ticari araç sürücüleri Sağlık Bakanlığının kontrolünde olan Psikoteknik merkezlerine başvuru gerçekleştirecek. 12 farklı teste girecek olan sürücüler testin olumlu sonuçlanması halinde doktor onayı alarak Psikoteknik belgesine sahip olabilecekler.

Psikoteknik Belgesi Nedir?

Psikoteknik Belgesi Nasıl Alınır?


Psikoteknik belgesi almak için Sağlık Bakanlığı idaresinde olan Psikoteknik merkezlerine başvuru gerçekleştirmek gerekmektedir. Psikoteknik merkezlerinde yapılan 12 farklı testin ardından testi başarıyla tamamlayan ticari araç sürücülerine Psikoteknik belgesi verilecektir. Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Ve Psikoteknik belgesi nereden alınır? Sorusunu soran sürücülerin internet üzerinden pek çok psikoteknik merkezine ulaşması mümkündür.

Psikoteknik Belgesi Ücretli mi?


Psikoteknik Belgesinin 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren zorunlu kılınacağı haberinin gelmesi üzerine psikoteknik belgesi ücretli mi tartışması gündem haline geldi. 2021 Psikoteknik belgesi fiyatı 170 TL ve 220 TL arasında değişmektedir. Psikoteknik merkezlerine başvuru gerçekleştirilerek Psikoteknik belgesi fiyatı almak mümkündür.

Psikoteknik Belgesi Nasıl Alınır?

Psikoteknik belgesi zorunlu mu? Psikoteknik belgesi fiyatı ne kadar ? soruları ve daha fazlası yapıaln resmi açıklamalar doğrultusunda bu şekilde açıklanmıştır.

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