AK Parti'den Elmalı Davası açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan açıklama yaptı ve şunları söyledi:



AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır.



Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz.



Adalet kurumu herşeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.