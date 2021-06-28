Türkiye'ye saldırı hazırlığındaydı! Semir el Hamid MİT destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı

Suriyeli terörist Semir el Hamid, MİT destekli operasyonla yakalandı. Semir el Hamid'in verdiği ifade ile terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye bombalı saldırı hazırlığında olduğu ve Hamid'in saldırıda kullanacağı TNT patlayıcıları gömdüğü öğrenildi.