Türkiye'ye saldırı hazırlığındaydı! Semir el Hamid MİT destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı

Suriyeli terörist Semir el Hamid, MİT destekli operasyonla yakalandı. Semir el Hamid'in verdiği ifade ile terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye bombalı saldırı hazırlığında olduğu ve Hamid'in saldırıda kullanacağı TNT patlayıcıları gömdüğü öğrenildi.
MİT'in istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Semir el Hamid, 17 Haziran'da Halep'in Aziziye bölgesinde yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
PATLAYICILARI İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan Semir el Hamid, Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığında olduğunu, kullanacağı patlayıcıyı gömdüğünü itiraf etti.
50 KİLO TNT ELE GEÇİRİLDİ
Teröristin ifadesinden yola çıkılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.