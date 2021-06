Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Her iki ülke olarak neleri birlikte daha hızlı gerçekleştirebileceğimizle ilgili görüştük. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile ikili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık.



Küresel salgın krizine rağmen Özbekistan ile ticaret hacmimiz 2021'in ilk beş ayında bir önceki yıla göre yüzde 93 artış göstermiş ve 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması desteklendi.



"58 eylem planı üzerinde mutabık kaldık"



Toplamda 58 eylemden oluşan eyem planı üzerinde mutabık kaldık. Özbekistan'ın reform ve açılım sürecini destekliyoruz.



Türkiye Özbekistan'ın her alandaki potansiyelinin farkındadır. Ve bunu daha ileriye taşıması için kardeş Özbekistan'a destek vermeye hazırdır. Onun için buradayız.