Doğum Kontrol Hapı Nedir? Nasıl Kullanılır? En Zararsız Doğum Kontrol Hapı

Doğum kontrol hapı nedir sorusu dönem dönem pek çok kadının sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda doğum kontrol hapı; İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi için cinsel birliktelik yaşayan kişilerin tercih ettiği korunma yöntemlerinden birisidir. Eczaneden temin edilen ve kolay kullanımı sebebiyle pek çok insan tarafından tercih edilen doğum kontrol haplarının düzenli kullanımda gebelikten koruma oranı %99 dur.





Doğum Kontrol Hapı Nasıl Kullanılır?

Doğum Kontrol Hapı Yan Etkileri Nelerdir?

En Zararsız Doğum Kontrol Hapı Hangisidir?



Doğum Kontrol Hapı İsimleri Nelerdir?

Doğum Kontrol Hapı Kısırlık Yapar mı?

Doğum kontrol hapını ilk kez kullanacak olan kadınlararaştırması gerçekleştirmektedir. Cinsel ilişki sonrasında kullanılması gereken doğum kontrol hapları kutuda yer alan prospektüse göre kullanılmalıdır.Doğum kontrol hapı kullanacak olan kişiler sıklıklaSorusunu sormaktadır. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre doğum kontrol hapları vücuda dışarıdan hormon takviyesine sebep olması nedeniyle birtakım yan etkilere neden olmaktadır. Ancak bu yan etkiler kadınların hayatlarında ciddi problemlere yol açmazlar. Doğum kontrol hapı kullanımı sona erdikten sonra vücut eski düzenine kısa süre içerisinde geri dönüş sağlar. Peki,· Ara sıra yaşanan mide bulantıları,· Baş ağrısı meydana gelmesi,· Göğüslerde hassasiyet,· Sivilce problemi,· İki regl dönemi arasında hafif kanama görülmesi,· Cinsel isteksizlik yaşanması,· Vajinal akıntı,· Kilo artışı,arasında yer almaktadır. Yan etkilerin açıklanmasının ardından kadınlar arasında en çok tartışılan konu ise doğum kontrol haplarının kilo alımına neden olup olmamasıdır. Vücuda dışarıdan hormon takviyesi sağlanması sebebiyle doğum kontrol hapları az da olsa kilo alımına sebep olmaktadır.Gebelikten korunmak için pek çok doğum kontrol hapı mevcuttur. Doğum kontrol hapı kullananlar ise zarar görmemek adınaSorusuna cevap aramaktadır. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda doktor kontrolünde alınması gereken doğum kontrol haplarını az ya da çok zararlı olarak ayırmak mümkün değildir. Tüm doğum kontrol hapları yüksek dozda kullanımında benzer zararlara sebep olmaktadır. Bu sebeple doğum kontrol hapı kullanımı süresince prospektüse ve doğru oranda kullanıma dikkat edilmelidir.İstenmeyen gebeliklerden korunmak için kullanılabilecek•Yasmin,•Yazz,•Qlairista,•Microgynon,•Desolett,•Ginera,•Gynelle,•Diane35,Olmak üzere oldukça çeşitlidir. Doktorunuza danışarak size uygun olan doğum kontrol hapını kullanabilirsiniz. İstenmeyen gebeliklerden korunmanın en kolay yolu olan doğum kontrol hapları eczanelerden temin edilebilmektedir.endişesini yaşayan pek çok kişi var. Ancak alanında uzman doktorların açıklamalarına göre bu endişe oldukça gereksizdir. Doğum kontrol hapı kullanımının kısırlığa neden olması gibi bir durum mümkün değildir. Hamile kalmak isteyen kişiler doğum kontrol hapını kullanmayı bıraktıktan kısa bir süre sonra hamile kalabilirler. Kalıcı bir etkisi olmayan bu hapların kullanımının bırakılmasının ardından 1-2 aylık süreçte vücut eski haline döner ve hamile kalınabilir.Ve daha fazlası bu şekilde açıklanmaktadır.durumu ise tercih edilen hapa göre değişim göstermektedir.