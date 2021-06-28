Çölyak Hastalığı Nedir? Çölyak Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Çölyak, vücudun savunma sisteminin glutene karşı oluşturduğu hassasiyete verilen isimdir. Besinlerin emiliminde azalmalara sebep olan hastalık zaman içerisinde bazı besinlerin tüketilmesinin sorun haline gelmesini sağlar. Besinlere karşı hassasiyetin oluşmasına sebep olan Çölyak hastalığı nedir? Çölyak belirtileri nelerdir? Çölyak tedavisi nasıl olmalıdır?





Çölyak Hastalığı Nedir?





Çölyak Belirtileri Nelerdir?



Çölyak Testi Nasıl Yapılır?



Çölyak Hastalığı Tedavisi Nasıldır?





Çocuklarda Çölyak Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Çölyak Hastalarının Yememesi Gerekenler Nelerdir?



günümüzde oldukça önemli sorulardan birisidir. Alanında uzman doktorların görüşlerisorusuna cevap verirken pek çok kişi ise bu konuda çeşitli endişeler yaşamaktadır.Çölyak, insan vücudunun glutene karşı verdiği tepkiye verilen isimdir. İnce bağırsağın havluya benzer iç yapısının zaman içerisinde kaybedilmesi durumunda ortaya çıkar ve ciddi semptomların meydana gelmesini sağlar. Çölyak hastalığında gluteni kesmek bilinen tek tedavi yöntemidir ve glüten diyetine yaşam boyu devam etmek gerekmektedir. Dudak nemlendicisi, saç kremi, günlük bakım kremleri ve diğer ürünlerin de glüten içeriklerine kontrol edilmesi son derece önemlidir.Çölyak hastalığından şüphe durulması üzerinegündeme gelmektedir. Halk arasında sıklıkla görülen ve ciddi semptomlarla kendisini belli eden•Geçmeyen ishal,•Halsizlik,•Demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kansızlık,•Tiroid yetmezliği,•Prostat enfeksiyonları,•Böbrek taşı oluşumu,•Denge problemleri,•Skleroderma,•Ciltte meydana gelen kuruluk ve kaşıntı,•El ve ayaklarda uyuşma,•Diş minesi kaynı,•Diş çürüğü,•Gece körlüğü,•Şiddetli baş ağrısı,•Migren,•Adet dönemi bozuklukları,•Sık sık düşük yapmak,•Ergenlik dönemine geç girilmesi,sorusunun cevabıdır., alanında uzman doktorların görüşlerine bağlı olarak oluşturulmuştur.Çölyak testi yaptırmanın bilinen pek çok yolu vardır.için parmaktan birkaç damla kan alınarak sıvı karışım bulunan tüp içerisine koyulmalıdır. Kanın sıvı ile karışana kadar çalkalanması son derece önemlidir. Tüp içerisinde karışan kan nedeniyle tüpte bulunan sıvının rengi koyulaştıktan sonra test kartuşunun üzerine eklenir.endişesi bulunanlara ise doktorlar tarafından bu testin oldukça kısa süre içerisinde kolaylıkla yapıldığı açıklaması gerçekleştirilmektedir.onusunda tek bir yanıt vermek mümkün değildir. Bu sebeple çölyak hastalığının bir süreç olduğunun ve kısa süre içerisinde tamamlanamayacağının bilinmesi son derece önemlidir.ek gıdaya başlanmasının ardından ortaya çıkmaktadır. İlk tahıl ürünlerinin tüketimiyle ortaya çıkan hastalık birkaç hafta içerisinde vücudun çeşitli tepkiler vermesine sebep olmaktadır. Sindirim sisteminde meydana gelen Çölyak hastalığı; bulantı, kusma, ishal gibi belirtilerin görülmesiyle kendisini belli eder. Özellikle 2 yaş altı•Kusma,•Kronik ishal,•Gelişim geriliği,•Kaslarda erime,•İştah problemi,2 yaş üstü çocuklarda•İshal,•Kısa boy,•Ergenlik döneminde gecikme,•Dikkat problemi,•Hiperaktivite,•Yoğun baş ağrısı,•Kas koordinasyonunda eksiklik,•Nörolojik problemler,2 yaş üstü çocuklarda meydana gelendir.Çölyak hastaları sıklıklakonusu üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda çölyak hastalarının yememesi gerekenler; buğday, arpa, çavdar türü gıdalar olarak belirlenmiştir. Gluten içeren tüm gıdalardan uzak durulması çölyak hastalığının tedavi sürecinde oldukça önemlidir. Peki,•Makarna,•Buğday,•Çavdar,•Arpa,•Yulaf,•Hububat,•İşlenmiş gıdalar,Çölyak hastalarının yememesi gereken gıdalardır. Bu sebeple çölyak hastalarının hastalık süresince tükettiği besinlere son derece dikkat etmesi gerekmektedir.Çölyak Hastalığı Genetik midir?tartışması son dönemde oldukça fazla konuşulan konular arasında yer almaktadır. Alanında uzman doktorlar çölyak hastalığı genetiktir açıklaması gerçekleştiriyor olsa da ailede çölyak hastalığı olmaması durumunda da ortaya çıkabilmektedir. Bu sebepleAraştırılmasının gerçekleştirilmesinin ardından genetik olduğunun öğrenilmesi rahatlamaya sebep olmamalıdır.Çölyak hastalığı belirtilerinin görülmesinin ardından zaman kaybedilmeden doktor kontrolüne gidilmesi son derece önemlidir. İlk kez belirti verenduygusal stres, viral enfeksiyonlar ve cerrahi işlemler ile birlikte tetiklenmektedir.