Meteoroloji yine uyardı: İstanbullular dikkat yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok il için yağış uyarısında bulundu.



Marmara Bölgesi'nde, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.



SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK



Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik görülmeyeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağışla beraber yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.



Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar oluşabileceğine dikkat çekerek dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.



ALT GEÇİTTE MAHSUR BIRAKAN YAĞIŞ



Yapılan uyarı, geçtiğimiz günlerde megakenti esir alan ve aniden bastıran yağışı hatırlattı.



Anadolu ve Avrupa yakasındaki birçok ilçede zor anlar yaşayan İstanbullular, meydana gelen su birikintileri ve baskınlardan kaçamamış, araçların ilerlemesi zorlaşırken, trafik yoğunluğu da hayatı adete felç etmişti.



Öyle ki yağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su basmış, o sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kalmıştı.



Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı.



5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı günü itibariyle çoğu ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceğini de müjdeledi.



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı günü itibariyle çoğu ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceğini de müjdeledi.