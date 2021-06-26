Müsilajda son durum! 6.929 metreküp...

Çevre felaketine dönüşen müsilaj ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından son verileri paylaştı.



Kurum, 'Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on sekizinci gününde 425 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6.929 metreküp müsilajı bertaraf ettik.' dedi.