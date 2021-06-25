MSB açıklad! Türkiye ve ABD arasında kritik temas

MSB açıklad! Türkiye ve ABD arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı" açıklamasını yaptı.