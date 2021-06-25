Ahmet Şık'ın Sezgin Baran Korkmaz'la yalısında görüştüğünü yakın arkadaşı ifşaladı

Türkiye'nin son haftalardaki gündemi kara para aklama suçundan Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın gazetecilerle kurduğu karanlık ve pis ağlar. Üstelik Veyis Ateş, Uğur Dündar gibi isimlere bir yenisi daha eklendi: PKK sempatizanı, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.



YAKIN ARKADAŞI AHMET ŞIK-SEZGİN BARAN KORKMAZ GÖRÜŞMESİNİ YAZDI



Şık'ın daha önce kendi yazısında da yazdığı Sezgin Baran Korkmaz görüşmesini arkadaşı Tuğçe Tatari bir kez daha köşesine taşıdı. Tatari 'Bu yazıyı kendimce çok büyük bir risk alarak yazdığımı itiraf etmek istiyorum, O da sevdiğim bir arkadaşı kaybetme riski. Nasıl bir tavır takınacağını da inanın bilmiyorum. ' diye bağladığı yazısında şunlardan bahsetti:





'ŞOKTAYIM BENİ İTİN, DÜRTÜN, BİR ŞEYLER YAPIN'

'...

Sezgin Baran Korkmaz'ı nereden tanıdığını anlattığı bir yayına denk geldim.

Yanlış duyduğumu düşündüm.

Biraz öne aldım yayını, sesini açtım



'İŞTE BEN DE O ÜNLÜ YALIYA GİTTİM'



'İşte ben de o ünlü yalıya gittim. Beni aradı çağırdı, ben de zaten seni merak ediyordum dedim ve gittim' gibi bazı sözleri duydum ve hızla kapattım.

Arşive baktım, Ahmet Şık bu görüşmeyi yazmış mı, ben kaçırmış olabilirim diye düşündüm.

Evet Ahmet Şık bir Sezgin Baran Korkmaz yazısı yazmış.

Ama yazının içeriğinde 'evde yapılan görüşme' ve o görüşmede sorulan sorulara alınan yanıtlara dair bir bölüm yok.

Yazı T24'te ocak ayında yayımlanmış, Sezgin Baran Korkmaz aralık ayında kaçmış. Ahmet Şık evine ne zaman gitmiş bilmiyoruz.

Henüz memleketin bu derece konusu değilken evet Ahmet Şık etraflı bir yazı yazmış…

Bugünlerde 'bu tip' adamlarla yan yana gelmiş birçok gazeteci arkadaşımız gündem oluyor bir bir.

'Yahu bir ben mi kalmışım bunları tanımayan' diyecek kadar kalabalıklar.

Ama hiçbiri bir Ahmet Şık değil!

Hiçbirinin bende yarattığı his de bu değil.

Şoktayım, beni itin, dürtün, bir şeyler yapın!

Yanlış anlamışsın o olaylar öyle değil, deyin...'



SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN KARANLIK İLİŞKİLERİ



Son yıllarda Türkiye'nin adını sık sık duyduğu Sezgin Baran Korkmaz'ın gazetecilerle kurduğu kirli ilişkiler de deşifre oldu. Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilişkisi, Uğur Dündar'ın başında olduğu TELE1'i fonlaması ve toplamda 12 gazeteciyle ilişkisi olduğu iddiaları oldukça ses getirdi.



PKK'YA DESTEK



Sabah gazetesi ekonomi yazarı Dilek Güngör'de bugün yazdığı yazısında Sezgin Baran Korkmaz'ın memleketi Kars'ta PKK'ya verdiği desteği yazdı. Güngör yazısında 'Poliste kasten yaralamadan tehdide, örgüt kurmaktan dolandırıcılığa kadar onlarca kaydı var. Bir tanesi için geçmişte harekete geçilmiş mi? Mahkemelerde onlarca dosyası var. Hepsi nasıl kapatılmış? İstihbarat kaynaklarında memleketi Kars'ta PKK'ya yardım ve lojistik destek sağladığına dair bilgiler bile var. O bilgiler üzerine ne yapılmış? Bunlar uydurma değil… Devletin ilgili birimlerinin kayıtları. Fakat bunlar geçmişte ne hikmetse, ya görülmüyor ya üstü kapanıyor. Ta ki, ABD'de SBK'nın şirketi Mega Varlık'ın başındaki Kingston kardeşler ve Levon Termendzhyan davası başlayana kadar…' ifadelerine yer verdi.



PKK SEMPATİZANI ŞIK'LA GÖRÜŞME



Tüm bu gelişmeler ışığında PKK'ya destek veren Sezgin Baran Korkmaz'la PKK sempatizanı olup devlete 'katil' iftirası atan Ahmet Şık'ın da görüşmesi elbette basit ve tesadüfü bir görüşme olarak değerlendirilemez.



CHP'DEKİ KAYIP 40 MİLYON LİRA



CHP yandaşı gazetecilerin ifşaları CHP'deki milyonluk vurgunu da gün yüzüne çıkardı. İlk olarak Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ABD'de kara para aklamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın parasıyla Artı 1 televizyonunun kurulduğunu belirterek, Uğur Dündar'ın da buna öncülük ettiğini ima etmişti.



Son olarak da gazeteci Can Ataklı, kanalın kurulması için toplanan 40 milyon liranın CHP'li bir yönetici tarafından buharlaştırıldığını açıkladı. Ataklı, 40 milyon liranın hangi CHP'li isim tarafından, nasıl toplandığına dair bilgi vermezken, CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin de iddiaları doğruladı.

