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Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt: Gerçekleri eğip bükme

Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında Artı1 TV'nin kuruluşuna yönelik iddia üzerine başlayan atışma devam ediyor. 'Hep yazmak olmaz bazen okumak lazım' başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan ve şiir paylaşan Özdil, "Tek başına da olsa dayanmak gerekir" diyerek Dündar'a 'gerçekleri eğip bükme' çağrısı yaptı.

Siyaset / 24 Haziran 2021 Perşembe 13:45
Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt: Gerçekleri eğip bükme

Kurucuları arasında Uğur Dündar'ın da bulunduğu Artı 1 TV'ye Sezgin Baran Korkmaz'ın destek olduğu iddiasında bulunan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e, Uğur Dündar, 'Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım' diyerek sert bir yanıt vermişti.

Dündar'ın bu tepkisi üzerine ikili arasında yaşanan atışma devam ediyor. Daha önce 'İddianamedekileri sormayayım mı?' diyerek yanıt veren Özdil, şimdi de kaleme aldığı köşe yazısıyla Dündar'a seslendi.

'Türkçesi adam olmak'
'Herkesle düşüp kalkar, erdemli kalabilirsen unutmayabilirsen halkı, krallarla gezerken dost da düşman da incitemezse seni, ne küçümser, ne de büyültürsen çevreni, her saatin her dakikasına, emeğini katarsan hakçasına, her şeyiyle dünya önüne serilir, üstelik oğlum, adam oldun demektir' sözlerini paylaşan Özdil, dizeler için 'Orijinali 'If' başlığını taşıyor. Türkçesinin başlığı 'Adam Olmak' notunu düştü.

'Gerçekleri bükmemek gerekir'
Özdil, 'Herkesin bırakıp gittiği noktada, bir ömür verdiğin doğrulardan sapmamak, çıplak gerçeğin eğilip bükülmesine asla izin vermemek, dostla da düşmanla da mesafeyi koruyup, tek başına da olsa dayanmak gerekir' diyerek, Dündar'ın gerçekleri eğip büktüğü imasında bulundu.

Yılmaz ÖzdilArtı 1 TvUğur DündarUğur DündarSezgin Baran Korkmaz

 
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