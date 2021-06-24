Yerli aşı TURKOVAC için rekor başvuru: Faz-3 çalışması 5 ülkede 3 bin kişi üzerinde yapılacak

İnaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Faz 3 çalışması için belirlenen şartları taşıyan 43 bin 74 gönüllü aşılanacaktı ama kısa sürede 883 bin 384 gönüllü rekor başvuru yaptı. Gönüllülere ilk dozlar Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulandı. Faz-3 çalışması İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ankara'da ise Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi'nde başlatılacak. İşte TURKOVAC ile ilgili değerlendirmeler:





Hafta başında yerli ve milli aşımızla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görüşmesinde ismine ilişkin Başkan Erdoğan'ın Turkovac önerisi üzerine harekete geçildi ve Faz-3 çalışması ile birlikte ismi de belirlenmiş oldu





DÜNYADA GÖRÜLMEYEN GÖNÜLLÜ REKORU BAŞAKŞEHIR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESI GENEL HASTANE BÖLÜMÜ BAŞHEKIMI DR. ÖĞRETIM ÜYESI İDRIS KURTULUŞ: Dünyanın hiçbir ülkesinde aşının Faz-3 çalışmalarına bu kadar rekor seviyede katılım görülmüş değil. Hem umutlu hem gururluyuz. Bu güvenin sebebi vatandaşımızın ülkemizdeki sağlık yapısına tam güveni. Bilim insanlarımıza olan güveni. Gelecek için umut veriyor. Çin aşısına Faz-3 çalışmalarında ilgi bu düzeyde değildi.





Şu anda Sinovac ile kıyaslanamayacak oranda gönüllü başvurusu oldu. Şimdi biz hastanemizin Faz 3 kliniğinde, TÜSEB üzerinden bize bildirilen gönüllülerin bir kısmına Sinovac bir kısmına da TURKOVAC aşısı yapacağız. Bizim burada avantajımız hiç koronavirüsle ilgili aşı onayı alınmamışken, gönüllülerin bir kısmına Sinovac bir kısmına Plasebo veriyorduk. Şimdi bu gönüllü çalışması bize Sinovac ile de yerli aşıyı kıyaslama imkanı verecek.





BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENFEKSİYON UZMANI PROF. DR. KADRİYE KART YAŞAR: Koronavirüsle mücadelenin başında benim iddiam 'İnşallah Türk aşısını yapacağız'dı. Ve bunu Türk bilim insanları başardı. İlk klinik deneylerimize de başlayacağız. Rekor düzeyde katılım var. Aşı sıkıntısının olduğu bir dünyada kendi aşımızı yapabilen bir ülke olmak müthiş bir gurur. Biz Sultan Abdülhamid'den bu yana 1903'lü yıllardan beri aşı tarihi olan bir ülkeyiz. TURKOVAC devrim niteliğinde.



BU BİR DEVRİM



FAZ-3 ÇALIŞMASI, 5 ÜLKEDE 3 BİN KİŞİYLE YAPILACAK



PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HADİSİ REHBERİM OLDU