Hibe desteği için son başvuru tarihi uzadı! İşte 3-5 bin TL hibe desteği için son başvuru tarihi

Hibe desteği için son başvuru tarihi uzadı! İşte 3-5 bin TL hibe desteği için son başvuru tarihi

Hibe desteği için son başvuru tarihinin uzadığı bildirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık" dedi.