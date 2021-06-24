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Enerjide yeni gururun adı: Ertuğrul Gazi! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla devreye giriyor

Enerjide yerli ve milli hamlelerle 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Türkiye, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programla Ertuğrul Gazi gemisini devreye sokacak.

Ekonomi / 24 Haziran 2021 Perşembe 11:23
Enerjide yeni gururun adı: Ertuğrul Gazi! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla devreye giriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazi Üniversitesinde düzenlenen Enerji ve Madencilik Şurası'nda yaptığı konuşmada, enerjide arz güvenliği, enerji teknolojilerinde yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalarla milli enerji ve maden politikasının ana hatlarının çizildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda doğal gaz arz güvenliğini teminat altına alarak Ertuğrul Gazi FSRU gemisi gibi adımlarla bu güvenin perçinlendiğine dikkati çeken Dönmez, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz.

Gemimiz nisanda Hatay'a demir atmıştı. Ertuğrul Gazi'nin yerinde daha önce BOTAŞ'a ait başka bir kiralık FSRU gemisi vardı. Şimdi onu göndereceğiz. Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon standart metreküp doğal gaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye'nin konutlarının 1 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek' dedi.

MAYISTA GÜNEŞ ENERJİSİNDE ÜRETİM REKORU KIRILDI

Sabah'ın haberine göre, Mayıs sonu itibarıyla kurulu gücün yüzde 52,6'sının yenilenebilir, yüzde 64,2'sinin de yerli kaynaklardan oluştuğuna ve elektrik üretiminin de yüzde 56'sının yerli kaynaklardan elde edildiğine işaret eden Dönmez, şöyle konuştu:

'Yenilenebilir enerjideki yatırım ve teşviklerimizle güneşimiz her geçen gün daha parlak, rüzgarımız daha kuvvetli, suyumuz daha serin ve yer altı sularımız daha sıcak olacak. Yenilenebilir enerji Türkiye'nin geleceğine damga vuracak. 2021'de yenilenebilir enerjide birçok rekor da kırmayı başardık. 2021'in ilk beş ayında devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 96,8'i yenilenebilir kaynaklardan oluştu.

Mayıs ayında ise güneşimiz çok daha enerjik parladı. Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 gigavatsaat elektrik üreterek aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık. Yine aynı dönemde, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 5,8'e yükselerek aylık bazda en yüksek orana ulaştı. Başka bir ifadeyle mayısta güneşimiz rekorlarla parladı.'

MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN EKONOMİYE KATKISI 4 KAT ARTTI

Dönmez, son 10 yılda madencilik sektörünün de gayri safi yurt içi hasılaya sağladığı katkının 4 kat artışla yaklaşık 11-12 milyar liradan 46,7 milyar liraya yükseldiğini anımsatarak, madenciliğin ülke ekonomisindeki payının bugün yüzde 1,1 civarında olduğunu ancak bu rakamın daha yükseklere çıkacağını aktardı.

Madenciliğin Kovid-19 salgınından en az etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Dönmez, '2019'a göre maden ihracatımız, 2020'de yüzde 1 gerileyerek 4,27 milyar dolar oldu. Yine de bu yüzde 1'lik düşüşe rağmen, toplam ihracatımız içerisinde madenciliğin payı bir önceki yıla göre yüzde 2,39'dan yüzde 2,52'ye yükseldi.

Dönemin şartlarını düşündüğümüzde sektörün bu tür zorlu durumlar karşısında bile gücünü koruyabildiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız ise 2,3 milyar oldu' şeklinde konuştu.

Fatih Dönmez

 
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